Thụy Sĩ chế xăng máy bay từ ánh sáng mặt trời

Một sáng kiến được kỳ vọng khiến việc sản xuất nhiên liệu cho máy bay cũng như ngành hàng không trở nên thân thiện môi trường hơn vừa được thử nghiệm tại Thụy Sĩ.

Ngành hàng không trong tương lai có thể trở nên thân thiện với môi trường hoàn toàn. Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ mới đây đã thử nghiệm thành công một hệ thống sản xuất nhiên liệu từ ánh sáng mặt trời và không khí.

Hệ thống này lấy CO2 và nước trong không khí và sử dụng nhiệt từ năng lượng mặt trời để chuyển đổi CO2 và nước thành khí tổng hợp, sau đó chuyển thành nhiên liệu lỏng. Việc sản xuất nhiên liệu này với quy mô lớn sẽ bắt đầu vào năm sau.

Bộ giáp lớn nhất thế giới tăng sức mạnh cho con người

Hãy tưởng tượng nếu sức mạnh của con người được tăng lên gấp hàng chục lần, chúng ta sẽ làm thêm được rất nhiều việc đòi hỏi sự bền bỉ. Điều này giờ đây không chỉ có trong phim viễn tưởng.

Các kỹ sư cơ khí tại Canada đã chế tạo ra một bộ giáp cơ khí lớn nhất thế giới, nặng 4.000 kg, có tên là Prosthesis. Khi con người ngồi bên trong bộ giáp và điều khiển nó, sức mạnh của con người có thể tăng thêm 50 lần.

Bộ giáp có thể di chuyển, giữ thăng bằng, được ứng dụng trong hầu hết các hoạt động nặng như: Khai khoáng, làm nông nghiệp, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, hay hoạt động lâm nghiệp.

Máy xóa mực giúp tái sử dụng giấy

Đây không phải là một chiếc máy in, mà ngược lại với một chiếc máy in. Chiếc máy này thay vì in mực lên giấy sẽ giúp tách mực ra khỏi những tờ giấy đã in. Công ty của Israel có tên là Reep Technologies đã phát triển chiếc máy này dựa vào quy trình laser, giúp những tờ giấy trở thành giấy trắng trở lại và được tái sử dụng.

Công nghệ này sẽ cho phép giảm đáng kể lượng tiêu thụ giấy, do đó hạn chế được nạn phá rừng, giảm tiêu thụ nước và năng lượng sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.