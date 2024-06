Thúy Ngân: Bị đặt điều trên mạng xã hội, “khổ sở” vì chân quá dài

Kể từ vai nữ chính trong series Nữ chủ, sau 2 năm Thúy Ngân mới lại đóng phim truyền hình. Nữ diễn viên cho biết, vai diễn ở 7 năm chưa cưới sẽ chia tay mang đến cho cô nhiều trải nghiệm song cũng là áp lực, thử thách lớn.



Ban đầu Thúy Ngân không biết 7 năm chưa cưới sẽ chia tay được remake từ bộ phim Secret love đình đám của Hàn Quốc.

“Đô con” hơn bạn diễn nam

- 2 năm mới trở lại màn ảnh nhỏ cùng vai diễn mới trong “7 năm chưa cưới sẽ chia tay”, Thúy Ngân cảm thấy thế nào?

Sau 2 năm, tôi mới trở lại cùng bộ phim mới. 2 năm trước là Nữ chủ, 2 năm sau là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Trước giờ, mọi người quá quen với hình ảnh Thúy Ngân gai góc, mạnh mẽ và sôi nổi. Đến với phim mới, tôi hóa thân thành nhân vật dịu dàng, nữ tính, hay khóc hơn.

Đây là vai diễn thử thách khi phải khóc bền bỉ trong nhiều tiếng để đạo diễn và nhà sản xuất chọn lựa lúc thử vai. Vào phim, tôi có các cảnh bị đánh và khóc nhiều. Các phân cảnh khóc thời gian quay khoảng 3 tiếng và mỗi ngày quay khoảng 7 phân cảnh.

Tôi nhớ có lần quay cảnh khóc liên tục trong khoảng 1 tuần, khóc từ tối cho đến sáng hôm sau luôn. Ngày nào cũng khóc, cho đến ngày cuối cùng thì tôi khóc đến mức không ra tiếng, khóc không còn ra nước mắt nữa. Quay xong mà cứ lâng lâng cái cảm giác là hóa ra trên đời này có những nỗi đau không thể nói thành lời.

- Trên mạng xã hội, khán giả nhận xét Thúy Ngân nhuận sắc hơn so với thời đóng “Gạo nếp gạo tẻ”, bạn có thấy điều này đúng không?

Lúc quay 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, tôi giảm 3kg. Sau đó thì có tăng trở lại để không bị gầy quá và phục vụ những dự án khác nữa. Thực sự thì do hình thể tôi cao nên khi lên hình hay bị “đô”. Rất khó để kiếm được bạn diễn có vóc dáng tương xứng khi thực hiện các dự án. Mấy năm trước khi đi thi Hoa hậu, chiều cao của tôi tầm 1m74. Khi đóng phim, chỉ cần bạn diễn cao ngang mình thôi thì lên phim đã thấy to hơn đồng nghiệp rồi. Giống kiểu nhìn “nuốt” bạn diễn luôn vậy đó (Cười).

Rất may là với phim này, cả 2 bạn diễn đều cao và to con nên không bị lệch. Bản thân tôi cũng cảm thấy vui vì mình dịu dàng, nữ tính hơn so với các vai diễn trước. Chứ mọi người thử xem lại các phim gần đây, vì tạo hình của tôi thường gai góc, lại thêm phần đô con nên giống như “áp bức” bạn diễn vậy đó.

Còn việc được khen nhuận sắc hơn trước thì cảm ơn mọi người đã ưu ái. Chắc do mình biết chăm chút về tóc tai, ăn mặc, trang điểm nên được như thế (Cười).

- Thúy Ngân có chạnh lòng không khi thỉnh thoảng vẫn bị mọi người chọc ghẹo là “cô bé đô con”?

Tôi nghĩ đó là một tên gọi vui thôi. Việc có chiều cao tầm 1m74 là lợi thế để đóng phim, tuy nhiên khi mình hóa thân thành những nhân vật yếu đuối, dịu dàng, nhỏ nhẹ thì nó có phần hơi hạn chế. Kiểu là khán giả sẽ khó tin mình yếu đuối. Bù lại, với phần diễn xuất, tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhân vật.

Từ lúc công bố dự án đến giờ, nhiều người hỏi tôi về chuyện có áp lực không khi tham gia dự án remake từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc. Thực sự thì ban đầu tôi không biết đây là dự án làm lại. Sau này, khi mọi người nói nhiều quá thì tôi mới hay đó chứ.

Áp lực thì không hẳn, nhưng vấn đề lớn hơn là tôi muốn đóng tốt. Kịch bản Việt hóa khác nhiều so với bản gốc, từ bối cảnh, con người cho đến lối sống của các nhân vật.

- Thúy Ngân có xem qua “Secret love” của Hàn Quốc chưa?

Tôi không quá tập trung vảo bản gốc đâu, thay vào đó tôi dồn sức cho kịch bản hiện tại và làm theo yêu cầu, hướng dẫn của đạo diễn để tạo ra bộ phim mượt mà, hấp dẫn nhất. Khi đọc bình luận so sánh, khen chê giữa 2 bộ phim, thú thật là tôi không áp lực lắm, vì lúc biết chuyện đây là kịch bản Việt hóa rất đình đám thì đã quay xong rồi, phim đóng máy luôn.

Trước đây, tôi chỉ biết kịch bản gốc nổi tiếng chứ không tường tận nó được yêu thích đến mức mọi người vẫn xem đi xem lại cho đến tận bây giờ. Thêm nữa, chị diễn viên Hàn Quốc diễn rất tốt, rất tròn vai và được khán giả ủng hộ. Điều này thôi thúc, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng diễn. Nếu mình cũng làm tốt như chị, hơn ai hết mình là người thấy “đã” nhất.

Luôn bị dư luận bủa vây

- Dường như khi Thúy Ngân tham gia bất cứ dự án nào, quanh bạn cũng xuất hiện lời khen chê. Mỗi lần như thế, bạn có áp lực không?

Đúng là mỗi lần tôi tham gia dự án nào, xung quanh cũng xuất hiện nhiều bình luận, đồn đoán. Đóng xong phim, mọi người lại mặc định hình ảnh đó cho Thúy Ngân luôn. Sang đến dự án cần sự nhu mì như bộ phim mới, mọi người không tin tôi sẽ làm được. Mọi người bảo nhìn Thúy Ngân đánh đấm tưng bừng như vậy, sao diễn nữ tính được? Lúc quay xong phim mới, tôi vui lắm. Bởi các anh chị nhìn tôi và bảo: “Nay Thúy Ngân con gái quá rồi nè”.

Tôi cũng nói lại điều này cho rõ, khi tham gia gameshow, tôi không diễn. Hình ảnh xuất hiện trên gameshow là con người thật của tôi, tuy nhiên tùy vào môi trường và tính chất của từng gameshow mà tôi thể hiện những góc trong tính cách. Ví dụ như tham gia 7 nụ cười xuân toàn là anh chị, tôi giống như cô em út, không có rào chắn hay ganh đua. Tôi cảm thấy các anh chị yêu thương, bảo vệ mình giống như đứa em trong nhà vậy đó.

Còn với gameshow đòi hỏi sự cạnh tranh, chiến đấu thì tôi phải là “con người khác” để làm tốt công việc của mình. Trong môi trường nào thì mình cũng cần phải có sự thích nghi.

Còn việc đối mặt với khen chê thì không phải chỉ riêng Thúy Ngân đâu mà bất cứ người nổi tiếng nào trên thế giới cũng gặp phải điều này hết. Người giỏi nhất ở Việt Nam hay trên thế giới đều bị như vậy thôi, vì đó là áp lực khi làm người nổi tiếng.

Bây giờ khi nói ra cái câu “mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người” thì nghe nó sáo rỗng quá nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Khi làm điều này, không có nghĩa là tôi đánh mất bản thân để đáp ứng sự hài lòng của khán giả. Vì khi chạy theo những điều đó, mình sẽ rất mệt. Tôi biết mình cần sức để ở bên cạnh và làm những điều tốt đẹp cho người yêu thương mình.

Còn với khán giả đánh giá sai hoặc chưa tốt về Thúy Ngân, tôi nghĩ đó là vì mọi người chưa tiếp xúc, cũng chưa hiểu hết về con người Thúy Ngân. Tôi không trách gì cả, mà chỉ mong nếu đến ngày nào đó, mọi người hiểu thì sẽ thương mình hơn.

- Thúy Ngân có đọc bình luận về mình trên mạng xã hội không?

Tôi vẫn đọc mỗi ngày. Có bình luận góp ý đúng, có bình luận sai. Thậm chí, có những bình luận đặt điều, viết không đúng gì về mình cả. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể giải thích hay ngồi trả lời từng bình luận được.

Cách tốt nhất mình có thể làm là phớt lờ những điều đó và sống cho bản thân. Tôi không phải là người hay phản kháng với điều tiêu cực, nó giống như vũng lầy vậy đó, lỡ bước chân vào rồi mà càng vùng vẫy thì sẽ càng lún sâu. Mình càng không thể dồn năng lượng cho những điều không tốt được. Tôi nghĩ bản thân nên dồn năng lượng hướng đến chuyện tích cực.

Nói Thúy Ngân quá hiền thì thực sự tôi cũng không phải người hiền lắm hay giỏi chịu đựng đâu. Chỉ là tôi biết cân đo đong đếm để giữ cho mình có cuộc sống thoải mái nhất.

- Một số nghệ sĩ trong showbiz tôi có dịp tiếp xúc nhận xét rằng Thúy Ngân là người rất biết điều. Bạn nghĩ sao về nhận xét này?

Cảm ơn các anh chị nghệ sĩ đã nói về Thúy Ngân như thế. Tôi nghĩ đây là lời khen, mình có thể biết nhiều thứ trong cuộc sống nhưng chuyện biết điều là rất đáng quý, đáng giá. Tôi tự thấy mình chưa thể làm tốt nhất mọi chuyện, tôi cũng không phải là người quá kỳ cựu trong nghề đâu nhưng ngồi đây, tôi tự tin nói rằng mình có thể chịu trách nhiệm và làm tốt những gì bản thân mong muốn.

Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến các anh chị nghệ sĩ đã luôn yêu thương đứa em út khờ dại này. Mong là sẽ có nhiều cơ hội để tôi đền đáp ân tình đó.

- Nhưng bị nói nhiều điều không đúng như thế, chắc hẳn cũng có lúc Thúy Ngân chạnh lòng?

“Mình chỉ sống có 1 lần trên đời, suy nghĩ lắm chi anh ơi”, đó là điều mà tôi muốn nói. Mình không biết sau này sẽ trở thành cái gì, mình cũng chẳng biết tương lai sau này ra sao. Bây giờ, tôi đang sống hết mình, cho dù hôm nay có thể dở nhưng chắc gì ngày mai mình vẫn dở như vậy.

Nếu nhận lời chê bai và đi lùi lại thì không thể nào tốt hơn được. Tôi mong không phải riêng mình mà các bạn trẻ khác nữa, cho dù có bị nói gì đi chăng nữa, dù là chỉ trích, phê bình nặng nề thì hãy cứ xem nó như nấc thang để bước tiếp tới đam mê. Đừng nản lòng khi bị chê nhé mọi người.

- Xin cảm ơn Thúy Ngân!