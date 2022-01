Thương ngày nắng về tập 23: Mẹ chồng Khánh muối mặt vì cháu, Vân Vân bị hãm hại

Preview Thương ngày nắng về tập 23 mở màn bằng cảnh bà Hiền - mẹ chồng Khánh đi uống cafe cùng bạn bè. Do trót lỡ lời chỉ trích bà Nga nên giờ đây bà Hiền lại rơi vào thế khó, là phải trông 2 bé Sam - So hộ Đức. Tại quán cafe, Sam - So quá nghịch khiến bà Hiền được phen muối mặt với bạn bè.



Preview phim Thương ngày nắng về tập 23

Trong khi đó, Vân Vân lại gặp hàng loạt rắc rối trong tập này. Khi bưng đồ uống cho một vị khách đang livestream ở quán, con gái út bà Nga đã bị một cô gái cố tình ngáng chân. Kết quả, Vân Vân bị ngã, làm đồ uống đổ hết vào người cô gái đang livestream trực tiếp kia, khiến cô nàng làm ầm lên rồi bắt Vân Vân phải quỳ gối lau guốc cho mình. Không rõ tại sao Vân Vân lại trở thành nạn nhân của vụ "hãm hại" có chủ đích này?

Nhưng còn một rắc rối to hơn đang chờ đợi cô nàng, đó là khi bà Nga tới trường của Vân Vân và tá hỏa khi phát hiện "thành tích" học tập bê bết của con gái út. Vân Vân ngày nào cũng đi học, nhưng điểm chuyên cần lại quá thấp, chưa kể cô nàng còn có một danh sách môn học phải thi lại, học lại... dài thượt. Không biết sau chuyện này, Vân Vân sẽ bị mẹ xử lý ra sao?

Đón xem Thương ngày nắng về tập 23 lên sóng VTV3 tối 4/1.

Thương ngày nắng về Gia đình

45 phút

21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3 "Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

