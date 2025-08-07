Thương hiệu Kalite tung "5 tuyệt chiêu" giúp nhà bạn cực chill: Ngại gì nắng nóng!

Hè đến, cái nắng oi ả dường như khiến mọi thứ như chậm lại…

Là mẹ bỉm, tôi tất bật chăm sóc gia đình trong ngày nóng: chồng đi làm, hai con hiếu động, nhà cửa bừa bộn. Làm sao để bếp gọn, cơm ngon mà vẫn có thời gian chơi với con và chăm sóc bản thân?

Rồi tôi tìm thấy Kalite – như một người bạn đồng hành, giúp tối ưu nấu nướng, tiết kiệm thời gian và công sức nhờ công nghệ hiện đại.

Thiết bị nhỏ mang hạnh phúc to: Vào bếp thật chill!

Mỗi ngày, tôi luôn muốn mang đến những bữa ăn ngon và bổ dưỡng cho gia đình, nhưng mùa hè nóng nực, việc nấu nướng đôi khi khiến bản thân tôi khá mệt mỏi.

Rồi một lần, bạn thân giới thiệu nồi chiên hơi nước Kalite. Lúc đầu, tôi hơi nghi ngờ: "Chiên bằng hơi nước, không dùng dầu, liệu có ngon?". Nhưng sau khi thử, tôi thực sự ấn tượng.

Nồi chiên hơi nước KALITE STEAM FUSION PRO 4in1 với công nghệ SteamTech Fusion giúp nấu ăn nhanh gọn, từ khoai tây chiên giòn, đùi gà nướng thơm đến bánh mì tự làm, không lo dầu mỡ hay mùi ám bếp. Các con thích mê, còn chồng thì vui vẻ khen: "Món này chuẩn vị Master Chef tại gia!"

Tôi nhận ra, chỉ một thiết bị nhỏ thôi mà đã giúp căn bếp nhà mình trở nên gọn gàng, bữa ăn thêm phong phú và tôi có thêm thời gian để chơi đùa cùng con. Với tôi, bí quyết một chữ mang tên "Kalite" đã giúp cuộc sống gia đình tôi thêm đủ đầy, hạnh phúc.

Chiến dịch "Trạm Kalite – Life Chill Mát, Like Mùa Hè": Sống thông minh - Nhà hạnh phúc

Hè này, Kalite mang đến một làn gió mới với chiến dịch "Trạm Kalite – Life Chill Mát, Like Mùa Hè". Tôi biết đến chiến dịch thông qua Fanpage chính thức của Kalite những ngày tháng 7.

Với 5 trạm đầy thú vị, Kalite mang đến những giải pháp gia dụng rất thông minh và hữu dụng, có thể biến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Trạm Chill Mát thì có quạt điều hòa tích hợp công nghệ ION âm, tạo không gian sạch khuẩn, thoáng mát; Trạm Không Dầu nâng tầm món ăn nhờ nồi chiên không dầu và chiên hơi nước công nghệ Rapid Air, giữ trọn hương vị;

Trạm Tiện Ích cực kỳ đỉnh cao khi giúp chị em nội trợ nhẹ nhàng hơn với nồi cơm URC815 tạo cơm cháy đỉnh cao và URC612 tách đường hiện đại; Trạm Dinh Dưỡng lại giúp cho chồng và hai đứa nhỏ những ly sữa bổ dưỡng từ máy làm sữa hạt Kalite KCBV8P 8in1; Cuối cùng là Trạm Detox - "chân ái" của một mẹ bỉm là tôi có thể cải thiện sức khỏe, vóc dáng với máy ép chậm KSJ868.

Kalite – Người bạn đồng hành của gia đình Việt

Đã 8 năm kể từ khi Tập đoàn UKG ra đời, thương hiệu Kalite này đã trở thành cái tên quen thuộc trong hàng triệu căn bếp Việt. Là một thương hiệu Việt thuộc Tập đoàn UKG, Kalite không chỉ mang đến những sản phẩm đạt chuẩn châu Âu mà còn thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người Việt.

Nồi chiên không dầu, máy ép chậm, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt…tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Điều tôi ấn tượng nhất là sự đổi mới không ngừng của Kalite. Gần đây, thương hiệu đã làm mới bộ nhận diện với thông điệp "Cuộc sống thông minh", nhấn mạnh vào việc mang đến những thiết bị không chỉ bền đẹp mà còn tối ưu thời gian, công sức.

Mỗi sản phẩm đều được bảo hành từ 12-24 tháng, kèm chính sách đổi mới tại nhà trong vòng 7 ngày và hơn 80 trạm bảo hành trên toàn quốc. Tổng đài 1900 1850 luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, khiến tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Một mùa hè "chill" hơn nhờ Kalite

Giờ đây, mùa hè nhà tôi đã trở nên "mát mẻ" hơn, chill hơn không chỉ vì những ly nước ép hay món ăn ngon mà còn vì sự tiện nghi mà Kalite mang lại. Tôi có thêm thời gian để chơi với con, trò chuyện cùng chồng và thậm chí tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn.

Kalite không chỉ là những thiết bị gia dụng, mà còn là người bạn đồng hành, giúp tôi chăm sóc gia đình dễ dàng hơn, để mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một giải pháp để căn bếp gọn gàng, bữa cơm ngon miệng và cuộc sống tiện nghi hơn, hãy thử trải nghiệm các sản phẩm của Kalite. Tôi tin, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất, như cách Kalite đã đồng hành cùng gia đình tôi.