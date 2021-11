Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Scarosa: Hỗ trợ đẩy lùi ám ảnh mỗi kỳ kinh nguyệt

Cùng chuyên gia của SCAROSA chia sẻ câu chuyện của các bạn và tìm ra giải pháp trong bài viết dưới đây.



Bạn Minh Anh (19 tuổi - TP. HCM) chia sẻ: Có lần 8,9h tối, mình bị đau bụng đến kỳ quằn quại đến mức run chân run tay, đứa bạn cùng ký túc mắng "Sao mày dại thế, lần sau mua ngay 1 vỉ giảm đau chứa paracetamol về đau bụng thì uống, đảm bảo khỏi nhanh, có 10 nghìn đồng 1 vỉ, uống ngày 2 viên là đỡ đau liền".

Như một bí kíp được truyền tay, rất nhiều bạn nữ giống Minh Anh đã chọn cách sử dụng viên uống hỗ trợ giảm đau tức thì. Tuy nhiên, lợi bất cập hại, việc sử dụng thuốc giảm đau luôn mang tới sự hoang mang về tác dụng phụ về sau như nhờn thuốc, kháng thuốc hoặc khó khăn sau này khi cần dùng đến thuốc giảm đau.

SCAROSA - Thảo dược hỗ trợ giảm đau an toàn, lành tính

Thùy Linh (23 tuổi - Hà Nội) kể lại: "Cứ đến chu kỳ kinh nguyệt thì em đều bị đau bụng dữ dội vì đau quá không chịu nổi nên em đã uống thuốc paracetamol từ đó thấy đỡ đau bụng nên vài tháng liền em nghĩ giờ cứ uống thì sẽ yên tâm cho việc đi làm, nhưng em lại lo lắng vì khi em uống paracetamol vào em thấy máu kinh nguyệt ra ít hơn, trong đầu em nghĩ sợ bị tắc kinh, không biết có gây ảnh hưởng gì đến sinh sản sau này không nữa".

Bạn Thu Hằng (24 tuổi - Đà Nẵng) thì khẳng định có phần quả quyết: "Không nên lạm dụng các loại thuốc giảm đau như paracetamol, ibuprofen, diclofenac,.. dùng nhiều với liều lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây "lờn thuốc" rất nguy hiểm khi cần chữa trị các bệnh khác.".

Ngọc Huyền (18 tuổi - Vũng Tàu) trả lời: "Cứ đến kỳ là em lại bị đau bụng rất dữ dội. Mẹ em chỉ cho em dùng túi chườm nóng mà ko cho uống thuốc nhưng ko đỡ. Sau đó em dùng thử thuốc chống co thắt có alverine nhưng chỉ có tác dụng trong 1, 2 tháng đầu rồi lại đâu vào đó. Năm nay em thi đại học mà tháng nào cũng phải nghỉ một buổi học vì đau bụng kinh, buồn nôn và đi ngoài nhiều lần. Em cũng uống thử thuốc giảm đau như paracetamol nhưng đc một thời gian là phải tăng liều, ko hết được. Mong anh chị có thể nói cho em cách nào giảm đau nhanh, hiệu quả mà an toàn được ko ạ?"

Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn nữ hay mách nhau các phương pháp dân gian như chườm nóng bụng, uống trà gừng, ăn trứng gà xào ngải cứu...nhưng cũng chỉ là phương án tạm thời cũng không ăn thua là bao.

Theo Y Học Cổ Truyền, đau bụng kinh theo y học cổ truyền là do huyết ứ (máu kém lưu thông), huyết hư (thiếu máu), khí hư (khí yếu), giải thích theo y học hiện đại là do hormone prostaglandin tiết ra nhiều hơn giúp tử cung co bóp, đẩy máu kinh ra ngoài.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên dùng các loại thuốc giảm đau bụng kinh vì nó đều ít nhiều ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Một số loại thuốc giảm đau còn gây ức chế thần kinh. Ngoài ra, giảm đau tuy có tác dụng giảm đau nhanh nhưng cũng gây tác dụng phụ lên gan, thận, dạ dày như làm viêm loét dạ dày, độc gan, thận... Còn uống thuốc tránh thai có tác dụng làm mỏng nội mạc tử cung theo thời gian, giảm đau bụng kinh rõ rệt nhưng sẽ có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Để an toàn và hiệu quả hơn, nhiều chuyên gia cũng khuyên các bạn nữ nên tìm đến các phương pháp an toàn, chính thống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Viên uống thảo dược hỗ trợ giảm đau bụng kinh SCAROSA chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhờ được điều chế từ 9 loại thảo dược thiên nhiên lành tính: Hương phụ, Ô dược, Ngải cứu, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, Hồng hoa, Trần bì. Từ xa xưa, các dược liệu cổ truyền này đã được sử dụng để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh cho phụ nữ. Ngày nay cùng với sự tiến bộ của Y học đã điều chế thành công thành dạng viên nén để tiện lợi cho phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Lý do SCAROSA được hàng triệu bạn gái tin dùng vì:

- SCAROSA là Sản phẩm thuộc TOP 5 Thương hiệu hỗ trợ giảm đau bụng kinh hiệu quả trên thị trường.

- Chỉ 1 liệu trình sẽ giúp tạm biệt sự khó chịu đau bụng kinh, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, hoạt huyết, bồi bổ khí huyết.

- 100% Thành phần tự nhiên, an toàn, lành tính, dễ sử dụng, không còn thường xuyên phải sử dụng thuốc giảm đau.

- Được nghiên cứu và phân phối chính hãng bởi Công ty Dược phẩm Hà Minh có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược phẩm.

SCAROSA - Phụ nữ hiện đại, không ngại "ngày dâu’

● Website: https://scarosa.tuvankinhnguyet.vn/

● Fanpage: https://www.facebook.com/daubungkinhscarosa

● Hotline tư vấn miễn cước: 1800 6146

● Phân phối chính hãng bởi: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh( Haminh techno)

● Địa chỉ: Số 17, BT5, Khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh