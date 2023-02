Thực hư "xổ số giao thông" Thụy Điển: Người đi đúng luật trúng tiền phạt của người khác?

"Xổ số giao thông" Thụy Điển có thật hay không?

Thời gian gần đây, nhiều người dùng trên mạng xã hội Facebook truyền tay nhau thông tin về một sáng kiến an toàn giao thông được cho là đang ứng dụng tại Thụy Điển. Nhiều bài viết khẳng định, tại thủ đô Stockholm của nước này, camera tốc độ sẽ tự động đưa những ai chạy đúng vào danh sách xổ số còn giải thưởng là tiền phạt của những người chạy quá tốc độ.



Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AAP (Úc), sự thật không hẳn là như vậy. Ý tưởng về "xổ số giao thông" quả nhiên đã xuất hiện tại Thụy Điển nhưng việc hiện thực hóa nó lại không hề dễ dàng.

Hệ thống tự động kiểm tra tốc độ và ghi danh những biển kiểm soát đi qua trên đường. Hình ảnh: Gigazine

Theo đó, trong cuộc thi The Fun Theory, ý tưởng của một thí sinh mang tên Kevin Richardson đã được các cấp chính phủ của Thụy Điển để ý và áp dụng thử nghiệm cho thành phố Stockholm. Sau này, sáng kiến của anh còn giành chiến thắng trong cuộc thi "Ý tưởng khuyến khích lái xe vui vẻ và an toàn" do cơ quan an toàn giao thông Thụy Điển đồng tổ chức.

Anh Kevin Richardson đã đề xuất lắp những chiếc máy xổ số bắn tốc độ tự động ở các dải phân cách trên đường nhằm giới hạn tốc độ và tăng ý thức an toàn khi tham gia giao thông của lái xe. Chiếc máy này sẽ tự động ghi danh những người giữ giới hạn tốc độ trong vòng quay xổ số và quỹ phần thưởng dành cho người chiến thắng là tiền phạt của những tài xế lái xe vượt quá tốc độ.

Thử nghiệm kéo dài 3 ngày, 24.857 ô tô đã đi qua thiết bị, tốc độ trung bình ghi nhận là 25km/h, tức là đã giảm 22% so với tốc độ trước đây của lái xe. Trong quá trình thử nghiệm, 5 người đã trúng xổ số với phần thưởng giá trị nhất 20.000 krona Thụy Điển (khoảng 45 triệu đồng) và 4 người khác được trả 10.000 krona Thụy Điển (khoảng 23 triệu đồng).

Anh Kevin Richardson – chủ nhân của ý tưởng thú vị. Hình ảnh: Gigazine

Không chỉ giúp lái xe nâng cao ý thức mà ý tưởng này còn giảm đáng kể tỷ lệ các ca tai nạn giao thông trong thành phố.

Ở thời điểm phát minh ra sáng kiến này, anh Kevin Richardson đang làm việc cho một đài truyền hình cáp dành cho trẻ em, anh chia sẻ: "Tôi nghĩ mình thực sự có thể áp dụng trò chơi may rủi này để giúp đỡ mọi người lái xe an toàn."

Sau khi ý tưởng của Richardson giành chiến thắng trong cuộc thi, một "máy phạt chạy quá tốc độ tự động bằng vé số" đã thực sự được lắp đặt trên các con đường ở Stockholm.

Sĩ quan cảnh sát trả lời khi được hỏi về hệ thống xổ số giao thông. Hình ảnh: Gigazine

Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Tôi thường lái xe tuân thủ luật pháp, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có đủ may mắn để nhận tiền thưởng hay không?"

Người đàn ông ủng hộ thí nghiệm. Hình ảnh: Gigazine

"Thật tuyệt khi lái xe tuân thủ luật pháp và còn được trả tiền. Thật hoàn hảo!" - Một người đàn ông hoan nghênh thí nghiệm này nói.

Thực tế phũ phàng

Sau đó, vào tháng 5 và tháng 6 năm 2011, các thí nghiệm tương tự đã được tiến hành ở Helsingborg , Kalmar , Karlstad , Gävle , Umeå , Thụy Điển. Tuy nhiên, kể từ đó, các cơ quan quản lý giao thông và các chính trị gia đã không cố gắng thúc đẩy ý tưởng này bởi 1 vài bất cập. Việc thu tiền nộp phạt từ những người vi phạm giao thông, kiểm soát tiền thưởng cũng như quay xổ số và trao thưởng đều rất khó.

Chiếc xe vượt quá tốc độ bị ghi lại trên hệ thống. Hình ảnh: Gigazine

Đây quả là một kết quả đáng buồn cho ý tưởng kỳ lạ nhưng rất thú vị này. Anh Kevin Richardson đã cố gắng thuyết phục các nhà hành pháp thông qua một bản đệ trình lên chính phủ: "Mọi sự chú ý dường như đổ dồn vào những người đang vi phạm luật và thực sự không có sự chú ý nào dành cho những người tuân thủ luật cả."

Tuy nhiên, bản đệ trình của anh cũng không khiến chính phủ lung lay trước quyết định từ bỏ việc triển khai ý tưởng "xổ số giao thông". Có lẽ những quốc gia khác trên thế giới cũng có thể tham khảo ý tưởng của Kevin Richardson nhưng cải tiến với những phiên bản hoàn hảo hơn.

Bài viết tham khảo từ AAP FactCheck