Thứ trưởng GD&ĐT: "Không có tiêu chí nào nói học sinh phải đeo kính chống giọt bắn"

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo thông tin, sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống Covid-19, học sinh cả nước đã trở lại trường học. Đợt một ngày 20/4, 8 tỉnh, thành có học sinh trở lại nhà trường; đợt hai ngày 27/4, 30 tỉnh, thành và đợt ba ngày 4/5 là các tỉnh còn lại. Đến nay 63 tỉnh, thành đã có học sinh đi học trở lại, nhưng chủ yếu là học sinh THCS và THPT, tỷ lệ học sinh đi học rất cao.

Tuy nhiên, khi học sinh đi học trở lại, nhiều trường và nhiều địa phương buộc trẻ nhỏ phải đeo khẩu trang, đội mũ có tấm chắn giọt bắn và không bật điều hòa trong điều kiện thời tiết nắng nóng… Việc này khiến nhiều gia đình, phụ huynh đã lên tiếng về những hình ảnh "quá khổ" của con trẻ tại trường.

Nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bộ Y tế chưa khuyến cáo thì địa phương nên cân nhắc để đưa ra khuyến cáo cho phù hợp.

Trao đổi về việc này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, quan điểm của Bộ Giáo dục – Đào tạo là "đã đi học phải an toàn", mà an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế. Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 15 tiêu chí trường học an toàn, trong đó có tiêu chí cứng là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường và không tổ chức hoạt động tập thể...

"Không có tiêu chí nào nói phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Bộ Y tế cũng không hướng dẫn như vậy. Đây là sự sáng tạo của các địa phương", ông Độ nhận xét và cho rằng nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bộ Y tế chưa khuyến cáo thì địa phương nên cân nhắc để đưa ra khuyến cáo cho phù hợp.