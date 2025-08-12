Thứ rẻ tiền trong bếp được ví là "bảo bối giặt giũ", ai không biết thì phí 1/4 cuộc đời

Trong mỗi gia đình, có rất nhiều nguyên liệu quen thuộc, giá rẻ nhưng ít ai ngờ lại rất đa năng, dùng được cho nhiều công việc khác nhau trong nhà. Một trong những thứ như vậy chính là giấm ăn - vừa là gia vị quen thuộc, vừa là trợ thủ đắc lực giúp làm sạch quần áo và nhà cửa. Giấm ăn thực chất là dung dịch axit axetic (acetic acid) với nồng độ khoảng 2-5%, nhờ vậy nó có khả năng phản ứng hóa học với nhiều loại vết bẩn, đặc biệt là các mảng cặn như canxi cacbonat (CaCO3) - thành phần phổ biến của cặn bám trong đồ dùng nhà bếp. Đây chính là lý do giấm ăn được xem như một chất tẩy rửa tự nhiên hiệu quả.

Cùng tìm hiểu những công dụng tuyệt vời của giấm ăn trong việc giặt giũ, đặc biệt là khả năng thích hợp cho cả giặt tay lẫn giặt máy.

1. Tẩy trắng quần áo một cách nhẹ nhàng, an toàn

Thay vì sử dụng các loại thuốc tẩy hóa học có thể làm hư tổn sợi vải, bạn có thể tận dụng giấm ăn để tẩy các vết bẩn cứng đầu trên quần áo trắng. Một số cách dùng phổ biến bao gồm:

- Pha một cốc giấm với 1/2 đến 1 thìa bột giặt, hòa cùng nước rồi giặt quần áo. Có thể thoa trực tiếp hỗn hợp này lên vết bẩn trước khi giặt để tăng hiệu quả.

- Ngâm quần áo trong dung dịch giấm pha với nước ấm khoảng 30-40 phút rồi giặt sạch như bình thường. Lưu ý không ngâm quá lâu để tránh làm ố vàng.

- Kết hợp giấm với nước cốt chanh và hàn the, sau đó ngâm quần áo rồi giặt lại bình thường, giúp vết bẩn biến mất nhanh chóng.

2. Giặt sạch quần áo thay thế cho bột hoặc nước giặt

Với quần áo ít bẩn chỉ dính bụi hoặc mồ hôi, bạn có thể thay thế hoàn toàn bột giặt bằng giấm ăn. Chỉ cần cho một cốc giấm vào nước giặt hoặc cho thẳng vào máy giặt, quần áo sẽ được làm sạch nhẹ nhàng, đồng thời giữ được độ mềm mại và màu sắc bền lâu.

3. Loại bỏ cặn xà phòng trên trang phục

Hiện tượng vệt trắng hay xanh trên quần áo sau khi giặt thường do cặn xà phòng bám lại. Để khắc phục, bạn hãy ngâm quần áo trong nước pha giấm loãng khoảng 30 phút trước khi giặt, cách này giúp làm sạch các cặn bẩn, tránh tình trạng quần áo bị vón cục sau giặt.

4. Khử mùi hôi hiệu quả

Giấm ăn có khả năng đánh bay các mùi khó chịu bám trên quần áo như mùi thuốc lá, mùi thức ăn hay mùi hôi do vật nuôi. Thêm khoảng nửa đến một cốc giấm vào chu trình giặt sẽ giúp quần áo thơm tho và sạch mùi hơn rất nhiều.

5. Ngăn tĩnh điện và giảm xơ vải mùa đông

Vào những ngày lạnh, quần áo dễ bị tĩnh điện và xơ vải, đặc biệt là các loại vải dày như áo len, khăn bông, áo nỉ. Thêm 1-2 thìa giấm vào lần giặt cuối sẽ giúp hạn chế hiện tượng này, mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc.

Tổng hợp