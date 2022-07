Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang được đạo diễn người Nhật ‘triệu tập’ cho 'Hedda Gabler'

Hedda Gabler là một trong những kiệt tác tiêu biểu của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen. Chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy, Nhà hát Tuổi trẻ mời đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama sang Việt Nam dàn dựng vở kinh điển Hedda Gabler. Đạo diễn này từng thành công với vở diễn Cậu Vanya (Chekhov).



Vở kịch Hedda Gabler được thực hiện theo quy chuẩn khắt khe của sân khấu Nhật Bản từ khâu tuyển chọn diễn viên, phân tích cảm thụ tác phẩm, chăm chút tỉ mỉ từng hành động, lời thoại, nét mặt, cảm xúc nhân vật, kết hợp với nhiệt huyết cùng sự sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân nhằm thể hiện những mâu thuẫn tâm lý vô cùng phức tạp.

Một phân cảnh do diễn viên tự tập, tự cảm nhận về nhân vật trong "Hedda Gabler".

Dàn diễn viên được triệu tập gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả: Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Ngô Lệ Quyên, Nguyệt Hằng, Anh Thơ, Thanh Tú, Duy Anh, Chí Huy, Nhật Quang, Hoàng Long, Huyền Trang, Quang Trọng, Anh Tú…

Nghệ sĩ Tú Oanh và Thanh Sơn đang đóng vai mẹ con trong phim "Đấu trí" cũng có mặt cho vở diễn Hedda Gabler.

NSƯT, đạo diễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, Nhà hát có kế hoạch dàn dựng vở diễn từ năm 2020, song phải lùi lại cho dịch bệnh. “Vở diễn được dàn dựng tại thời điểm này không chỉ đem lại tác phẩm có giá trị mà còn là minh chứng cho sự hợp tác giao lưu văn hóa trên bình diện rộng lớn, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam thông qua hoạt động nghệ thuật và văn hóa. Đạo diễn người Nhật có nhiều toan tính, mong ước chinh phục khán giả Việt và có cơ hội đưa vở diễn tham gia nhiều liên hoan quốc tế”, NSƯT Sĩ Tiến nói.

NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama.

Bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi tác phẩm Na Uy có sức lan tỏa trên khắp thế giới được dàn dựng ở Việt Nam: “Trong cuộc đời, Henrik Ibsen sống ở nhiều nước châu Âu, thế nhưng bối cảnh thường rất Na Uy-chủ yếu ở các thị trấn nhỏ. Vậy tại sao những thông điệp của ông lại có tính lan tỏa trong mọi thời đại? Trong những bối cảnh đó, ông luôn đặt ra vấn đề truyền thống- hiện đại, phù hợp với mọi thời đại”.

Nhiều diễn viên quen thuộc được mời để casting vở "Hedda Gabler".

Hedda Gabler là chuyện đời của nữ nhân vật chính, là hình tượng của một phụ nữ phức tạp và phóng túng, sẵn sàng hi sinh quyền tự do cá nhân, quyền được yêu, được sống như mong muốn trong bản ngã sâu thẳm chỉ để toan tính đạt được những tham vọng, lợi ích cá nhân thông qua những người đàn ông xung quanh. Mặc dù vậy, hành trình cuộc đời và kết thúc của Hedda Gabler đã soi rọi tới thân phận người phụ nữ trong xã hội do đàn ông nắm ưu thế.

Hai tuần vừa qua, đạo diễn người Nhật để cho các diễn viên tập luyện và tự cảm nhận về nhân vật, chưa áp đặt bất cứ quan điểm sáng tạo nào. NSƯT Sĩ Tiến cho biết, dàn diễn viên trẻ hiện nay đang được trao cơ hội nhiều hơn, bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát dần lui về hậu trường. “Do vở diễn chỉ có 7 vai diễn nên chúng tôi tập song song hai kíp, thông qua hiệu quả sẽ có bản danh sách ‘chốt’ diễn viên cuối cùng”, anh nói.

Từ kịch bản hơn ba tiếng, đạo diễn và trợ lý có khâu biên tập để vở diễn viên giữ được hồn cốt nhưng phải phù hợp với bối cảnh Việt Nam-khán giả thường ưa thích một vở diễn trong khoảng 2 tiếng. Nghệ sĩ Hồng Hạnh được chọn làm trợ lý cho đạo diễn Nhật Tsuyoshi Sugiyama.

Dù chưa dựng tác phẩm nào của Henrik Ibsen nhưng đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama muốn dựng vở một cách đơn giản nhất nhưng lại lay động người xem một cách mãnh liệt bằng nguồn năng lượng bên trong mỗi diễn viên.