Thủ khoa tốt nghiệp THPT khối C tại TP HCM từng trượt 3 nguyện vọng lớp 10 công lập

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, 5 thủ khoa của TP tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hầu hết đến từ trường ngoài công lập. Cụ thể, TP HCM có 5 thủ khoa thành phố các khối A01, B, C và D.

Ở khối C, em Lê Quốc Thịnh, học sinh lớp 12A3-6 Trường TH-THCS-THPT Nam Việt, là thủ khoa khối C của TP HCM với tổng điểm 28,75; trong đó lịch sử, địa lý cùng đạt 10 điểm, văn 8,75 điểm. Theo Quốc Thịnh, khi tra điểm thi, em đã rất hồi hộp và rất vui khi hay tin mình có điểm khối C cao nhất TP HCM.

Em Lê Quốc Thịnh, thủ khoa khối C tại TP HCM

Là thủ khoa khối C tại TP HCM nhưng Thịnh cho biết trước đây, em từng trượt cả 3 nguyện vọng lớp 10 công lập. Thay vì buồn bã, suy sụp, em tin rằng học ở đâu cũng được, chỉ cần thầy cô yêu thương và bản thân cố gắng thì sẽ thành công. Do đó, ngay từ đầu năm lớp 10, em đã xây dựng lộ trình học tập rõ ràng, tập trung vào phương pháp tự học, tự tìm tòi. Ngoài kiến thức trên lớp, Thịnh chủ động học hỏi qua nhiều kênh khác nhau.

Thủ khoa khối C tại TP HCM (hàng trên cùng, bên trái) từng trượt 3 nguyện vọng lớp 10 công lập

“Em chỉ tập trung học tập trên lớp. Khi thầy cô giảng bài thì chú ý lắng nghe và vận dụng ngay để không mất thêm thời gian ôn luyện. Emm ghi chép kiến thức theo hình thức sơ đồ tư duy, logic để dễ nhớ hơn. Chỉ những bài quá khó, trên lớp chưa rõ thì về nhà em mới phải tra lại. Em cũng không đi học thêm mà mua sách nâng cao để đọc. Còn phần lớn thời gian buổi tối ở nhà, em dành để nghỉ ngơi, thư giãn" - Lê Quốc Thịnh tiết lộ.

Sau khi nhận kết quả, nhờ sự tư vấn của giáo viên, Thịnh mạnh dạn đăng ký xét tuyển vào ngành tâm lý giáo dục của Trường ĐH Sư phạm TP HCM. "Em hy vọng mình có thể nối bước thầy cô trên con đường “gieo chữ, trồng người”. Em cũng muốn giúp những học sinh có vấn đề tâm lý hay gặp áp lực học tập vượt qua khó khăn, mạnh mẽ bước về phía trước "- Thịnh bày tỏ.