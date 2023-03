Thu hồi loại thuốc kháng viêm được bán phổ biến

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam là viên nén Prednison 5mg; số GĐKLH: GC-298-18.

Nguyên nhân thuốc Prednison 5mg bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi.

Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc Prednison 5mg

Theo Cục Quản lý Dược, viên nén Prednison 5mg do Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng ký và được sản xuất tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Quyết định cũng nêu rõ thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.



Thuốc Prednisone 5mg là một loại corticosteroid được sử dụng nhằm thay thế cho steroid tự nhiên ở cơ thể. Thuốc được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, với các tình trạng như: viêm khớp, rối loạn máu, các vấn đề hô hấp, bệnh về da, mắt và rối loạn hệ thống miễn dịch...