Thớt gỗ Teak với giá hơn 500 nghìn đồng có chất lượng ra sao?

Trào lưu sử dụng thớt gỗ Teak hiện nay



Dòng thớt quốc dân được nhiều chị em biết đến bởi chất liệu an toàn và thiết kế sang trọng, đó chính là thớt gỗ Teak. Tuy nhiên, để chọn lựa chiếc thớt phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình, nhiều người còn khá lăn tăn vì có nhiều mẫu mã cũng như thiết kế phù hợp với mỗi không gian bếp khác nhau.

Thớt gỗ Teak được biết đến phổ biến với đa dạng mẫu mã

Ngọc Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã sở hữu cho mình chiếc thớt gỗ Teak size 25x35x3.5cm. Đây là kích thước thớt phổ biến được nhiều bà nội trợ tin dùng.



Theo chia sẻ từ chị Linh, niềm đam mê nấu nướng khiến chị ngày càng quan tâm tới những sản phẩm đồ bếp chất lượng và an toàn với sức khỏe. Nhận thấy đặc điểm vượt trội của thớt gỗ Teak, chị đã sắm chiếc thớt quốc dân cho căn bếp của gia đình.

Màu sắc bắt mắt, thiết kế sang trọng là điểm nhấn trên chiếc thớt gỗ Teak

Đầu tiên nói về chất lượng của thớt gỗ Teak, chị Linh ấn tượng bởi nguyên liệu gỗ Teak cực kỳ thân thiện, an toàn với người sử dụng. Khi tìm hiểu kỹ càng về nguồn gốc, chị đã rất yên tâm bởi gỗ Teak thuộc nhóm gỗ có chất lượng cao, bền bỉ, dẻo dai và đặc biệt không gây hại cho sức khỏe người dùng.



Với những loại thớt ghép đầu cây hay còn biết đến thớt thớ lật, công nghệ ép chặt các đầu cây Teak được ghép lại với nhau, keo sử dụng để ghép đã được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn. Không chỉ tại Việt Nam, sản phẩm thớt gỗ Teak đã được sử dụng rộng rãi tại các nước phương Tây. Với tính thẩm mỹ cao cũng như chất lượng an toàn vượt trội, thớt gỗ Teak đã ghi điểm so với những dòng thớt khác.

Trang trí thức ăn trên chiếc thớt gỗ Teak đang trở thành trào lưu gần đây

Bên cạnh đó, thớt gỗ được sử dụng nhằm phục vụ cho các tín đồ đam mê chụp ảnh. Trào lưu decor "sống ảo" ngày một thịnh hành, thay vì sử dụng đĩa truyền thống, nhiều người đã dùng thớt gỗ Teak để bày trí các loại bánh ngọt, món ăn nhẹ,... Nhờ sự trình bày khéo léo, tinh tế cộng thêm chút sáng tạo đã mang đến một trải nghiệm mới lạ cho bữa ăn hàng ngày.



Thớt gỗ Teak có thực sự tốt như lời đồn

Phân khúc giá thớt Teak có cao hơn so với các dòng thớt khác, nhưng đổi lại chị Linh đã dùng chiếc thớt được gần nửa năm với giá hơn 500 nghìn đồng. Khi qua trải nghiệm rồi chị mới thấy rằng đây là công cụ đắc lực giúp chị hoàn thành mọi việc bếp núc một cách nhanh chóng.

Thớt Teak thuộc phân khúc giá cao nhưng có chất lượng hàng đầu trong các dòng thớt

"Cắt thái, băm chặt nhàn tênh, không lo để lại trầy xước. Màu sắc thớt gỗ sáng, thiết kế thớ gỗ lật tăng thêm sự sang trọng hiện đại cho không gian căn bếp" - Chị Linh chia sẻ.



Chia sẻ mẹo hay khi dùng thớt gỗ Teak

Thớt gỗ Teak Chef Studio có đa dạng mẫu mã kích thước, chị Linh lựa chọn chiếc thớt có độ dày 3.5cm vì nó đáp ứng tốt nhu cầu cắt, thái cũng như băm chặt. Ngoài ra, để thớt gỗ Teak phát huy tốt công dụng, người dùng cũng cần đảm bảo quy trình chăm sóc và bảo quản thớt tránh tình trạng ẩm mốc có thể xuất hiện trên thớt. Trong quá trình sử dụng chiếc thớt Teak, chị Linh có bật mí một vài mẹo hữu ích sau mỗi lần sử dụng để kéo dài thời gian sử dụng thớt.

Rửa sạch thớt với nước ấm bằng khăn sạch hoặc miếng bọt biển; Sử dụng nguyên liệu tự nhiên để vệ sinh thớt gỗ Teak: muối hạt, chanh, baking soda ; Không nên ngâm thớt trong nước quá lâu và sử dụng máy rửa bát vệ sinh thớt; Lau khô thớt sau khi rửa sạch; Bảo quản thớt ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Ngoài ra, để thớt Teak luôn thắm màu như lúc mới mua ban đầu, hãy thực hiện lau dầu thường xuyên. Có thể sử dụng các loại dầu thực vật để lau dầu.

Đảm bảo vệ sinh theo các bước như trên, chị Linh tiết lộ bí mật rằng từ lúc sử dụng chiếc thớt gỗ, chị chưa từng gặp hiện tượng mốc trên thớt. Đây được coi là ưu điểm vượt trội trên thớt Teak so với các dòng thớt khác. Trước khi sử dụng thớt gỗ Teak Chef Studio, chị Linh đã sử dụng các dòng thớt như: thớt nhựa, thớt inox, nhưng sau một thời gian thớt để lại khá nhiều các vết trầy xước dẫn đến mất thẩm mỹ và không thân thiện khi sử dụng với dao.

Cắt thái băm chặt trở nên nhàn tênh trên thớt gỗ Teak

Dòng thớt Teak đang được ngày càng chị em tin tưởng lựa chọn cho căn bếp gia đình. Đánh giá chung về sản phẩm này, chị Linh cho biết từ khi sử dụng thớt gỗ Teak, mọi thao tác cắt thái hay băm chặt đều dễ dàng thực hiện. Thớt còn có chức năng decor sáng tạo, giúp chị nuôi dưỡng niềm đam mê sống ảo mà bao lâu nay chưa thực hiện được.



Chúc các chị em sớm chọn được chiếc thớt gỗ Teak nhằm phục vụ tốt công đoạn chế biến cho bữa ăn hàng ngày nhé!

