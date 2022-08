Thông tin vụ thiếu niên 17 tuổi gọi về cầu cứu sau khi bị bán qua Campuchia

Em Trần Hoàng Vũ trước khi bị bán sang Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lúc 10 giờ 10 phút ngày 28/8, Công an thành phố Cần Thơ nắm được thông tin qua báo chí về trường hợp một nam thiếu niên 17 tuổi ở phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ bị lừa bán sang Campuchia cùng bạn gái gần 2 tháng nay và điện thoại về gia đình cầu cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc phối hợp xác minh làm rõ thông tin cơ quan báo chí nêu. Kết quả xác minh nạn nhân là em Trần Hoàng Vũ (sinh năm 2005, trú tại khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ).

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, khoảng hơn 2 tháng trước, Vũ lên Thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn gái tên My (trú cùng phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ nhưng không rõ địa chỉ cụ thể) để tìm việc làm. Hơn một tháng sau, Vũ liên lạc về gia đình cho biết mình đã bị bán sang Campuchia với giá 1.000 USD. Tại đây, Vũ bị ép làm quá giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không làm thì sẽ bị đánh nên em gọi điện về gia đình cứu.

Sau đó gia đình tiếp tục liên lạc với Vũ thì được biết do My có quen một người tên Linh (quê ở Cà Mau, không rõ địa chỉ). Linh giới thiệu cho Vũ và My qua Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” khiến cả hai tin tưởng, đồng ý.

Sau đó, Linh dẫn Vũ và My qua cửa khẩu Mộc Hoá, tỉnh Long An để sang Campuchia làm việc. Khi đến Campuchia, Vũ bị Linh bán vào công ty ở thành phố Phnôm Pênh bắt làm việc từ 9 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Công việc của Vũ là nhắn tin cho người Việt Nam với mục đích để lừa đảo.

Lực lượng Công an làm việc với gia đình em Trần Hoàng Vũ sau khi tiếp nhận thông tin Vũ bị bán sang Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Người thân em Vũ cho biết, năm 2010, cha mẹ em ly hôn. Sau đó Vũ sống cùng với bà nội và cô ruột tên Trần Kim Thu (sinh năm 1979). Cha của Vũ là ông Trần Thanh Hậu (sinh năm 1972, hiện nay đang sống ở Tiền Giang, không rõ địa chỉ cụ thể), còn mẹ của Vũ sau ly hôn thì không còn liên lạc nên gia đình không biết ở đâu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm, việc trên xảy ra ở địa bàn biên giới, Công an thành phố Cần Thơ ghi nhận nội dung sự việc để phối hợp với các địa phương có liên quan tiếp tục xác minh làm rõ; đồng thời báo cáo đề xuất cấp trên để kịp thời có biện pháp giải cứu nạn nhân.