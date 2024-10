Thông tin về nghi án nữ sát nhân đầu độc người tình ở Lâm Đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng , chiều 21/10, nhận tin báo từ người dân có ô tô rơi xuống vực trên đèo Bảo Lộc , Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân lên khỏi vực sâu. Trong đó ông M.H.V (39, tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) đã tử vong, bà N.T.T.T (39 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tại nạn chiều 21/10

Từ vụ tai nạn xe khám phá nghi án giết người

Sau khi tiếp cận hiện trường, cơ quan điều tra xác định không đơn thuần chỉ là vụ tai nạn xe nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời triển khai các bước khám nghiệm để điều tra.

Vị trí xảy ra tai nạn đường thẳng xuống dốc, thông thoáng, êm thuận

Tiếp cận hiện trường khi trời đã tối, đến sáng 22/10, các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định: vị trí xảy ra tai nạn đường thẳng xuống dốc, thông thoáng, êm thuận, hệ thống biển báo đầy đủ và không có hộ lan mềm. Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều cỏ dại và bụi cây.

Đáng chú ý, chiếc ô tô hiệu Honda HRV BKS 51L-320.10 mới đăng ký lần đầu vào ngày 9/9, hạn đăng kiểm tới ngày 8/9/2027.

Trưa cùng ngày (22/10), chiếc ô tô cũng đã được cẩu lên khỏi vực sâu và đưa về Công TP Bảo Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đầu độc bằng chất xyanua rồi lao xe xuống vực phi tang

Sau khi khám nghiệm tử thi ông M.H.V. (39 tuổi, trú TP HCM), cơ quan điều tra xác định ông V. tử vong do bị đầu độc bằng chất xyanua và nghi can đầu độc là Trần Nguyễn Thu Trang .

Nghi can Trần Nguyễn Thu Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã lên mạng xã hội tìm mua xyanua với mục đích đầu độc ông V.

Chiều 20/10, Trang đã đầu độc ông V. bằng xyanua khi cả 2 di chuyển bằng ô tô biển kiểm soát 51L-320.10 từ tỉnh Đồng Tháp về TP HCM. Sau đó, Trang đưa thi thể ông V. về trọ của mình ở quận 7, TP HCM để giấu.

Đến trưa 21/10, Trang đã chở thi thể ông V. đến Km104+440 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) rồi lao ô tô cùng thi thể nạn nhân xuống vực sâu, hướng TP HCM đi TP Đà Lạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.