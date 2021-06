Thông tin về BN11669 từng đến Big C Đồng Nai và các địa điểm liên quan

Hình minh họa. Ảnh: CDC Đồng Nai

BN11669 (nam, T.V.P., 42 tuổi, trú tại Xa lộ Hà Nội, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), làm việc hằng ngày tại tầng 8, tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, chung tầng với BN11205. Hai bệnh nhân này không quen biết nhau.



Ngày 14/6, bệnh nhân được công ty thông báo làm việc tại nhà, tối cùng ngày có dấu hiệu ho, sốt. Đến sáng ngày 15/6, bệnh nhân đi khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương và được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 12/6, từ lúc 16h - 17h30 (Thứ 7) bệnh nhân vào siêu thị Big C Đồng Nai (tại Ngã tư Vũng tàu), vợ bệnh nhân có đi chợ Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 14/6, từ 6h - 7h, bệnh nhân đến quán phở Hương Lan và quán tạp hóa kế đó mua hàng tại khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh, các lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch COVID-19, phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Đồng Nai, quán phở Hương Lan và quán tạp hóa cạnh bên tại khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa. Thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn các khu vực liên quan theo quy định. Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2), tuyệt đối không bỏ sót.

Qua điều tra, truy vết có 7 trường hợp F1 tiếp xúc gần nguy cơ cao, 500 nhân viên làm việc tại Big C Đồng Nai tiếp tục được sàng lọc để xác định các trường hợp tiếp xúc gần thực hiện cách ly tập trung. Các trường hợp F1 ít nguy cơ và F2 cách ly tại nhà, nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo nhận định của lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, đây là trường hợp có khả năng nguồn lây từ TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có triệu chứng từ ngày 14/6 nên khả năng lây nhiễm cao và không loại trừ các F1 liên quan có nguy cơ lây nhiễm rất cao, đặc biệt là các trường hợp F1 trong gia đình như vợ, con.

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 UBND thành phố Biên Hòa với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng nay 17/6, chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Duy Tân đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa và các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra truy vết thần tốc để xử lý kịp thời các trường hợp tiếp xúc thực hiện cách ly, không bỏ sót đối tượng.

Phường Long Bình Tân tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát phong tỏa Big C Đồng Nai có sự hỗ trợ của lực lượng công an. Thông báo cho tiểu thương các chợ An Bình, Long Bình Tân chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế kịp thời.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh ở phường Tân Vạn và phường Tân Hạnh phải kiểm soát chặt chẽ những người đi, về từ vùng dịch, tránh mang mầm bệnh vào thành phố.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét đóng cửa chợ Long Bình Tân và chợ An Bình nếu kết quả xét nghiệm của vợ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.