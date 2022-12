Thông tin thêm vụ Đội trưởng Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm bị đâm tử vong

Cụ thể, khoảng 11h ngày 23/12, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm đang đi bộ trên phố Tràng Thi thì bất ngờ bị Phạm Minh Cường (SN 1991) dùng dao đâm từ phía sau, do đối tượng Cường đã lên kế hoạch thực hiện vụ việc từ trước.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, Trung tá Chiến được đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, Cường có biểu hiện không bình thường và vi phạm quy định công tác nên đã bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý kỷ luật. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ đối với Cường.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.