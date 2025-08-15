Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài đăng về một người đàn ông mang theo thùng xốp đựng tiền lẻ đi mua ô tô vào sáng 14/8. Theo hình ảnh, chiếc thùng xốp xếp đầy những cọc tiền mệnh giá 1 nghìn đồng, 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng đã được buộc gọn gàng. Một số nhân viên của showroom ô tô đã giúp vị khách đặc biệt đếm tiền.

Theo bài đăng lan truyền trên mạng thì người đàn ông nói trên đã tiết kiệm tiền ăn sáng sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, mỗi ngày 20 nghìn đồng. Đến nay, anh đã tích được 700 triệu đồng để mua ô tô.

Thông tin đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số bày tỏ sự ngưỡng mộ, số khác thì cho rằng không nên nhịn ăn sáng vì không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này vì “mỗi ngày 20 nghìn đồng thì 1 năm mới được có 7 triệu đồng. Phải tiết kiệm 100 năm mới có 700 triệu đồng”.

Anh Lưu mang thùng tiền lẻ đi đặt cọc mua xe hơi.

Số tiền lẻ là thành quả tiết kiệm của vợ chồng anh trong suốt 6 năm qua.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Nguyễn Văn Lưu (ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh). Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Lưu cho biết sau khi hình ảnh anh đi mua ô tô lan truyền trên mạng, nhiều người quen, bạn bè đã nhắn tin chúc mừng và muốn tìm hiểu bí quyết tiết kiệm của gia đình.

Theo anh Lưu, thông tin nói anh bớt tiền ăn sáng để mua ô tô là bịa đặt. Thực tế, đó là số tiền hai vợ chồng tiết kiệm, nhặt nhạnh từng đồng sau mỗi buổi bán rau suốt 6 năm qua.

Vợ chồng anh Lưu làm nghề bán rau đã hơn 20 năm. Hai vợ chồng thường gom những đồng tiền lẻ, cho vào bao tải tích trữ dần sau mỗi buổi chợ. Ban đầu, anh chị không đặt mục tiêu sẽ làm gì với số tiền này. Nhưng gần đây, khi kinh tế có dư dả, họ mới tính đến chuyện mua ô tô để đi lại đỡ vất vả.

Trước khi đi đặt cọc, anh Lưu phải huy động 2 bên nội, ngoại gồm 10 người sang đếm tiền giúp từ 16 giờ đến 22 giờ mới xong, sau đó buộc cẩn thận thành từng cọc. Đến sáng 14/8, anh Lưu cùng một người quen chở tiền đến đại lý xe hơi.

Nhân viên đại lý ô tô được huy động ra đếm tiền.

Sự xuất hiện của anh Lưu cùng thùng tiền khiến nhân viên ngỡ ngàng. Đại lý cũng huy động gần như toàn bộ nhân viên kiểm đếm trong 1 tiếng đồng hồ. Tổng số tiền lẻ đem cọc là hơn 60 triệu đồng. Để cảm ơn mọi người, sau khi đặt cọc xong, anh Lưu gửi tặng anh em nhân viên đại lý 100 nghìn đồng để uống nước.

Anh Lưu chuyển toàn bộ số tiền còn lại của chiếc xe vào chiều 14/8 và đưa xe về nhà. Nhìn chiếc xe là thành quả bao năm góp nhặt đỗ trong sân nhà, vợ chồng anh rất hạnh phúc.

Chia sẻ về bí quyết tiết kiệm, anh Lưu bày tỏ, những tờ tiền lẻ trong nhà thường bị mọi người bỏ quên, không gom lại để tích trữ. Với anh, muốn có đồng tiền dư dả thì bản thân nên chịu khó tích góp từ những mệnh giá nhỏ nhất. Anh cũng quan niệm kiếm được 1.000 đồng thì chỉ tiêu 500 đồng, không nên vung tay quá trán.

Những chia sẻ của anh Lưu lại khiến mọi người càng thêm ngưỡng mộ. “Người xưa có câu: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, anh Lưu đã áp dụng rất đúng vào cuộc sống. Đọc câu chuyện của anh xong mình cũng tự nhủ bản thân cần phải xem xét lại cách chi tiêu và tiết kiệm của gia đình. Nếu cứ vung tay quá trán thì mãi sẽ không có dư”, cư dân mạng bình luận.

“Thật tuyệt vời, mình sẽ học hỏi từ anh, tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ trong nhà”, một người khác cho hay.