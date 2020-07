Thông tin mới nhất vụ mang di ảnh đến hiện trường sau 1 năm tai nạn chưa giải quyết ở Hà Nội

Mới đây, sự việc gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) mang di ảnh vợ là chị Nguyễn Thị T (SN 1973) - nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn đến hiện trường để đòi công lý, gây xôn xao dư luận.

Gia đình nạn nhân làm việc với cơ quan công an

Trao đổi với chúng tôi, ông Tuấn Anh cho hay, hôm mùng 2/7 sau khi được phía cơ quan chức năng vận động giải tán và hứa sẽ giải quyết dứt điểm, hiện tại cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ việc trên, ngoài nạn nhân (ngồi sau) tử vong còn có bà Nguyễn Thị Chín (SN 1961, trú tại Thanh Văn) là người điều khiển xe máy, may mắn thoát chết.

Ông Tuấn Anh cho biết, ngày 7/7 vừa qua, gia đình ông cùng bà Chín đã có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì để được giải đáp những bức xúc, thắc mắc dồn nén hàng năm qua.

Ông Chiến - anh trai nạn nhân chia sẻ về việc đưa di ảnh đến hiện trường vì chờ kết quả quá lâu

Theo người nhà nạn nhân, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn là Phùng Thanh Tùng (SN 1989, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ). Tài xế Tùng bị truy tố về hành vi vi phạm an toàn giao thông dẫn đến chết người.

"Chúng tôi đã gia hạn lần 1 để điều tra, nếu không có gì thay đổi, vào ngày 22/7, chúng tôi sẽ kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố tài xế Tùng ra xét xử trước pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì thông tin cho gia đình nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chín bức xúc cho hay, phía tài xế gây tai nạn rất vô tâm, hôm mới xảy ra vụ việc, mẹ của Tùng có đến chăm sóc nhưng sau đó bặt âm vô tín, khiến người gia đình bà rất thất vọng.