Thông tin đáng lưu tâm: Trước khi nhập viện cấp cứu, Triệu Lộ Tư bị chóng mặt, nôn khan, đau khớp

Những ngày vừa qua, vấn đề về bệnh tình của Triệu Lộ Tư liên tục khiến cộng đồng mạng và truyền thông xôn xao.

Sau vài ngày im lặng, mới đây Triệu Lộ Tư đã mở lại trang cá nhân cũng như đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ về bệnh tình của bản thân. Ngoài những câu chuyện trong quá khứ, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý chính là bệnh tình cũng như các triệu chứng của bệnh trầm cảm mà Triệu Lộ Tư hé lộ.

Triệu Lộ Tư bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm từ năm 2019 nhưng đã bỏ qua

Trong bài viết, Triệu Lộ Tư tiết lộ dấu hiệu của bệnh trầm cảm khi mới bắt đầu vào năm 2019 cho tới tận thời điểm mất nhận thức phải nhập viện cấp cứu mới đây.

Theo Triệu Lộ Tư, cô bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm từ năm 2019. Tuy nhiên khi đó cô nghe rất nhiều những lời nói từ xung quanh rằng "đừng làm to chuyện", "nghĩ thoáng ra mọi thứ sẽ ổn"...

Triệu Lộ Tư cho biết, loạt dấu hiệu xuất hiện rõ hơn vào năm 2021: "Năm 2021, tôi cảm thấy như có côn trùng bò và kim châm trên da, kèm theo dị ứng. Dù đã đến bệnh viện uống thuốc, tiêm, nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Sau đó, tôi tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị, giảm bớt căng thẳng... Năm 2023, tôi phải đối mặt với viêm phổi, khí phế thũng, bệnh vẩy phấn hồng, mề đay, đổ mồ hôi đêm, tỉnh giấc hoảng l7oạn, mất thính lực".

Ngay trước khi mất nhận thức phải nhập viện cấp cứu, Triệu Lộ Tư còn có nhiều triệu chứng khác: "Đến năm 2024, tôi mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như buồn nôn, chóng mặt, đau khớp, đau cổ, và dị ứng nặng hơn. Lúc đó, tôi nghĩ đó là tác dụng phụ bình thường của thuốc chống dị ứng mà tôi đã dùng".

Từ những gì Triệu Lộ Tư chia sẻ, không ít ý kiến cho rằng, đây là những dấu hiệu ở giai đoạn đầu, khó nhận biết, không khác nhiều so với các triệu chứng do rối loạn tâm lý, căng thẳng hay đơn giản là các cảm xúc tiêu cực nên mọi người rất dễ bỏ qua, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, khi gặp một trong những dấu hiệu kể trên, thay vì bỏ qua, mọi người nên lưu ý và cần gặp bác sĩ để có hướng điều trị sớm nhất.