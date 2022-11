Thời tiết giao mùa: Tăng cường đề kháng bằng "hệ phòng thủ 1170"

Theo bài viết gần đây trên tập san y khoa Lancet, mùa mưa, mùa thu đông được xem là thời điểm "sinh sôi" của các tác nhân gây bệnh. Trong lúc giao mùa, các yếu tố vật lý của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm… rất thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Hơn nữa, do thời tiết lạnh nhiều gió, mưa nên phần lớn mọi người tụ tập trong nhà, ít dành thời gian vận động ngoài trời nên việc lây nhiễm cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dạo một vòng quanh các hội nhóm sức khỏe gia đình, rất nhiều bài đăng chia sẻ tình trạng con trẻ nhiễm bệnh lúc giao mùa. Thậm chí là cả bố mẹ cũng không thể giữ được sức khỏe hoàn hảo trong giai đoạn này. Vì thế việc bổ sung dinh dưỡng, tăng cường các thực phẩm tốt cho sức khỏe, bảo vệ cả gia đình lúc giao mùa là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Tiêu hóa khỏe là "chìa khóa" phòng xa bệnh tật vì "70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột"

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết Hệ tiêu hóa có vai trò quan trọng với sức khỏe, bởi hệ tiêu hóa khỏe có tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch nói riêng và sức khỏe toàn diện của cơ thể nói chung vì 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột. Đây là nơi tiếp nhận thực phẩm và chuyển hóa thành các dưỡng chất thiết yếu nuôi cơ thể. Hệ tiêu hóa cũng tham gia vào quá trình sản xuất kháng thể như IgA, IgG,…, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Thế nên, để nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch cho cả nhà trước hết cần củng cố sức đề kháng bằng cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đây cũng chính là phương pháp mà các bác sĩ lẫn chuyên gia y tế khuyên các gia đình nên áp dụng.

1 ngày 1 hũ sữa chua là bí quyết giản đơn cho tiêu hóa khỏe để tăng cường đề kháng

Theo chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn, việc bổ sung dinh dưỡng thông qua ăn uống là biện pháp có thể giúp tăng cường sức đề kháng, củng cố hệ miễn dịch của gia đình buổi giao mùa. Bảo vệ đường ruột mỗi ngày bằng một hũ sữa chua là cách đơn giản, tiện lợi để giữ gìn và cải thiện hệ miễn dịch. Nhấn mạnh về tầm quan trọng cũng như vai trò của sữa chua với hệ tiêu hóa và sức khỏe, chương trình tham vấn sức khỏe trên CBS News (Mỹ) từng chia sẻ: "1 ngày 1 hộp sữa chua sẽ giúp bạn khỏi đi gặp bác sĩ – A yoghurt a day keeps the doctor away"

Hệ Phòng Thủ 1170 -1 ngày 1 hũ sữa chua là bí quyết tăng cường sức đề kháng cho gia đình lúc giao mùa

Chính vì thế trên nhiều hội nhóm, không ít các bà mẹ chia sẻ nhau bí kíp "hệ phòng thủ 1170" như là phương pháp bảo vệ đường ruột đơn giản, dễ thực hiện với ý nghĩa: "1 ngày 1 hũ sữa chua giúp gia cố 70% hệ miễn dịch". Tên gọi này nhắc nhở mỗi người ý thức tốt hơn về việc chăm sóc hệ tiêu hóa mỗi ngày bởi lẽ có đến 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm trong ruột, thế nên đường ruột khỏe mạnh chính là chìa khóa để có một sức đề kháng tốt.



Sữa chua Vinamilk từ lâu luôn là sự lựa chọn tin cậy của hàng triệu gia đình Việt.

Với 1 hũ sữa chua trong khẩu phần ăn mỗi ngày, các bậc phụ huynh có thể yên tâm hệ tiêu hóa của con trẻ sẽ được hỗ trợ trong quá trình hấp thụ dinh dưỡng, hệ miễn dịch cũng được giúp sức, tăng cường. Trong khi đó, với người lớn tuổi, 1 hũ sữa chua mỗi ngày sẽ giúp việc tiêu hóa thức ăn của đường ruột đã hoạt động nhiều năm trở nên dễ dàng hơn. Sữa chua cũng giúp cho khả năng miễn dịch tăng cao, đồng nghĩa với sức đề kháng của người lớn tuổi sẽ được cải thiện, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của virus, vi khuẩn hay các yếu tố gây hại.