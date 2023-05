Thói quen kỳ lạ của nhiều cha mẹ Bắc Âu: Để trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời -26 độ C

Để con ngủ ngoài trời là thói quen phổ biến của nhiều bậc cha mẹ tại Đan Mạch, Phần Lan hoặc bất kỳ các quốc gia Bắc Âu khác. Ở những nơi này, cha mẹ thường cho con nhỏ ngủ ngoài trời để chúng ngủ ngon hơn dưới không khí trong lành.



Vào tháng 1/2020, một nghệ sĩ người Đan Mạch tên Amalie Bruun đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải một bức ảnh lên Instagram. Bức ảnh chụp cô cùng cậu con trai 4 tháng tuổi, Otto, đang ở ngoài vườn. Otto lúc đó vẫn còn thức và Bruun chia sẻ rằng con cô thường xuyên ngủ ở ngoài trời. Không chỉ Brunn, mà nhiều bậc cha mẹ Bắc Âu khác cho biết họ cũng thường xuyên để con nhỏ ngủ ngoài trời vào mùa đông lạnh giá.

Tháng 1 là tháng lạnh nhất trong năm ở Đan Mạch. Nhiệt độ trung bình thấp nhất xuống tới 2°C. Ở Phần Lan, cha mẹ thường để con nhỏ ngủ trưa ngoài trời khi nhiệt độ xuống tới -26°C.

Theo Katie Palmer, một chuyên gia tư vấn giấc ngủ tại London, những đứa trẻ ngủ trưa ngoài trời sẽ ngủ lâu hơn, có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và ít nguy cơ tiếp xúc với vi trùng hơn so với những đứa trẻ ngủ trong nhà.

Tuy nhiên, thói quen này vẫn tiềm ẩn rủi ro. Trẻ nhỏ có thể bị hạ thân nhiệt khi ngủ ngoài trời vào mùa đông. Còn vào mùa hè, trẻ có nguy cơ bị cháy nắng và kiệt sức. Thậm chí, có nhiều người lo lắng về vấn đề an ninh và môi trường không phù hợp cho trẻ nhỏ.

Những biện pháp bảo vệ của cha mẹ Bắc Âu

So với các bậc phụ huynh trên thế giới, cha mẹ ở Bắc Âu không ngần ngại khi để con ngủ trong xe đẩy ở ngoài trời khi họ đi ăn uống. Nhiều người tin rằng nên để trẻ nhỏ ngủ ở ngoài trời thay vì mang chúng vào một nơi ồn ào để tránh quấy khóc.

Để đảm bảo an toàn nhất cho con, các bậc cha mẹ áp dụng nhiều cách như dùng xe đẩy có bánh xe khóa để bánh xe không bị trượt đi, đặt nhiệt kế trong xe đẩy của con. Có cha mẹ thì sử dụng công nghệ hiện đại như gắn màn hình theo dõi vào xe đẩy để tiện theo dõi con từ xa. Ngoài ra, cách được nhiều người sử dụng khác là mặc thêm quần áo len cho con, để con ngủ trong túi ngủ và sử dụng xe đẩy cách nhiệt. Hơn nữa ở Đan Mạch, các trung tâm chăm sóc ban ngày có riêng một khu vực cho trẻ ngủ ngoài trời.

Có thể thấy các bậc phụ huynh tại Bắc Âu đã chuẩn bị rất kỹ khi quyết định cho con ngủ ngoài trời.

Trẻ em được khuyến khích dành thời gian vui chơi bên ngoài

Các cha mẹ ở Bắc Âu luôn ưu tiên thời gian ngoài trời dành cho con trẻ. Phương châm của họ là “Vấn đề không nằm ở thời tiết mà là ở quần áo”. Theo nguyên tắc đó, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể ra ngoài chơi bất kỳ mùa nào trong năm, miễn là mặc quần áo phù hợp. Các nhà giáo dục tại Đan Mạch và Thụy Điển cũng áp dụng mô hình giáo dục ngoài trời cho trẻ. Nhiều trường học đã có những lớp học trong rừng, cho phép giảng dạy ở ngoài trời.

Thói quen ăn ngủ và vui chơi của trẻ ở Bắc Âu rất khác so với Mỹ. Ở Mỹ, trẻ em thường phải ngủ ở chỗ bằng phẳng và vững chắc mỗi ngày vào những khung giờ nhất định, tuân theo tiêu chuẩn do Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics) quy định.

Sự khác biệt văn hóa này đã dẫn đến vụ án nổi tiếng năm 1997, khi Anette Sorensen, một bà mẹ Đan Mạch đã bị bắt tại New York vì để con ngủ ở bên ngoài nhà hàng. Sørensen bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và phải ngồi tù 36 tiếng.

Trẻ sơ sinh không thể thích nghi với cái lạnh giống như người lớn

Tuy nhiên một số chuyên gia khuyến cáo không nên để trẻ nhỏ ngủ một mình, dù là ở trong nhà hay ngoài trời. Tiến sĩ Jennifer Shu, bác sĩ nha khoa tại Georgia, Mỹ khuyến khích cha mẹ ưu tiên giám sát con cái để có thể phát hiện những trường hợp nguy hiểm như khi trẻ bị ngừng thở.

Theo Tiến sĩ Shu, thân nhiệt của trẻ sơ sinh có thể giảm nhanh gấp 4 lần so với người lớn, vậy nên cha mẹ nên giữ nhiệt độ phòng khoảng 21°C. Chuyên gia Palmer không khuyến khích nhưng cũng không bài trừ việc trẻ nhỏ ngủ ngoài trời, miễn là trẻ được bảo đảm an toàn và cha mẹ giám sát kỹ càng.

Nguồn: Insider