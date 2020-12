Thổi hồn không gian sống mùa Giáng sinh với kiệt tác TV Lifestyle

Nếu ví một ngôi nhà là phần xác thì phong cách nội thất chính là phần hồn được ẩn chứa bên trong. Cũng giống như quần áo, phụ kiện đối với con người, những món đồ nội thất không chỉ để làm đẹp, tạo nên một không gian sống tiện nghi thoải mái mà hơn hết, nó còn toát lên được cái tinh thần và cá tính riêng của gia chủ. Vì lẽ đó, việc chọn lựa, phối hợp và bố trí từng món đồ nội thất luôn là ưu tiên được đặt lên hàng đầu.



Đối với không gian phòng khách, TV là thiết bị công nghệ luôn chiếm vị trí trung tâm, do đó, việc chú trọng và nâng cấp TV càng trở nên cần thiết. Nhất là dịp cuối năm, khi người người nhà nhà đều háo hức chuẩn bị trang hoàng tổ ấm của mình để chào đón Giáng Sinh và năm mới đang cận kề. Trong không khí đầy hân hoan phấn khởi ấy, TV Lifestyle của Samsung chính là lựa chọn nổi bật với kiểu dáng phá cách nhưng không kém phần hiện đại, tinh tế, phù hợp cho việc trang trí không gian sống.

Phong cách nghệ thuật nguyên bản với khung tranh The Frame

Sẵn có một tâm hồn yêu cái đẹp cùng gout thẩm mỹ đã được định hình, những người đam mê với phong cách nội thất nguyên bản luôn muốn biến căn phòng của mình thành một không gian nghệ thuật ngay tại gia.

Một chiếc TV mang phong cách "khung tranh" như The Frame chính là lựa chọn hoàn hảo để tái hiện lại không khí Giáng sinh lung linh ấm áp nhưng cũng mang đầy tính duy mỹ, có thể biến cả căn phòng trở thành Bảo tàng nghệ thuật với hơn 1,200 tác phẩm từ những danh hoạ nổi tiếng trên thế giới. Những tác phẩm kinh điển như "Đêm đầy sao" (The Starry Night) trứ danh của danh họa Van Gogh hay khu vườn "The Water Lily Pond" của Mone huyền thoại sẽ tạo ra nên một hợp âm tinh hoa hoà vào không gian sống của họ.

The Frame đại diện cho một tuyệt tác QLED 4K hoàn mỹ với chế độ Art Mode, bạn có thể thỏa sức trình chiếu các bộ sưu tập và hình ảnh yêu thích, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, các tùy chọn khung của The Frame với cấu tạo nam châm từ tính linh hoạt, dễ dàng tháo lắp, kết hợp cùng cùng 3 màu sắc khác nhau càng khiến "công cuộc đổi mới" căn phòng mùa cuối năm luôn nhanh chóng bất kể khi nào bạn muốn.

The Serif - nét tinh tế ẩn chứa bên trong nghệ thuật tối giản

Việc lựa chọn một chiếc TV cho những ngôi nhà mang phong cách tối giản luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng nếu như không muốn phá hỏng tinh thần chung của toàn bộ không gian. Nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, khi mà ngay cả những món đồ trang trí còn phải hạn chế thì việc làm thế nào để có thể tái hiện lại không khí lung linh ấm áp mà vẫn có thể giữ được những giá trị thẩm mỹ tinh tế luôn là một câu hỏi khó hồi đáp.

The Serif sở hữu kiểu dáng lạ mắt mô phỏng chữ "I" trong font serif của chiếc TV này không giống bất kỳ chiếc TV nào trên thị trường, cho phép nó đứng vững ở bất cứ đâu mà chẳng cần chân đế hay kệ. Với gam màu trắng chủ đạo, The Serif giống như một bông tuyết khổng lồ, mang trọn âm hưởng Noel đến từng góc trưng bày bên trong ngôi nhà.

Mang đặc trưng công nghệ QLED 4K và chất âm uy lực 40W cùng thiết kế 360 độ hoàn mỹ. The Serif còn là hiện diện của một tâm hồn tinh tế, khác biệt. Đây chính là điểm nhấn giúp mang đến một tổng thể hoàn thiện, liền mạch và sắc sảo đến từng góc trong không gian sống trong mùa Giáng sinh năm nay

The Sero - Tuyên ngôn cá tính mang dấu ấn đương đại

Cuối cùng là cảm giác sáng tạo bùng nổ với The Sero, một mẫu TV có thể biến đổi linh hoạt giữa chế độ màn hình ngang khi xem phim mùa cuối năm hay dọc để phù hợp với nhu cầu xem phim, lướt mạng xã hội như Facebook, Tiktok hay Instagram… của người dùng trẻ

Dù ở chế độ màn hình ngang hay chế độ màn hình dọc, góc độ nào The Sero cũng khiến người xem mãn nhãn với công nghệ nâng cấp hình ảnh theo chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

The Sero chính là biểu tượng của sự sáng tạo, tôn lên chất sành điệu, cá tính và nét thú vị mới mẻ của chính chủ nhân. Đây cũng là điểm giao thoa của công nghệ đột phá và tư duy cách tân, giúp người dùng không chỉ vừa thể hiện cá tính bản thân vừa tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh.

Gây ấn tượng với vẻ ngoài khác biệt cùng thiết kế độc đáo, bộ ba Lifestyle TV không chỉ còn là những món đồ công nghệ đơn thuần mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đích thực, mang đến sức sống mới cho không gian lễ hội cuối năm thêm rực rỡ sắc màu. Đúng với tên gọi Lifestyle, những chiếc TV này còn là lời khẳng định cho phong cách sống tinh tế, đẳng cấp cùng gu thẩm mỹ mang đậm dấu ấn cá tính mà mỗi con người chúng ta luôn hằng theo đuổi.