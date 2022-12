Thời điểm vàng để 'lên đời' TV xem AFF Cup và đón Tết

Cuối năm luôn là thời điểm thích hợp để chọn mua TV mới, phục vụ nhu cầu giải trí trong mùa lễ hội. Chưa kể năm nay, đây cũng khoảng thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022, người dùng càng có lý do để nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn của mình.

Màn hình lớn cho trải nghiệm giải trí và thể thao xứng tầm

Qua từng năm, các sản phẩm TV luôn được nâng cấp đáng kể. Năm 2022 chứng kiến các thiết bị từ Samsung với nhiều cải tiến vượt bậc cho các dòng từ 55 inch trở lên. Đáng chú ý là loạt TV Samsung Neo QLED sở hữu độ phân giải cao với công nghệ đèn nền mini LED cho độ sáng tối ưu. Chất lượng màu sắc, độ chi tiết, độ tương phản hình ảnh cũng được tăng mạnh.

Ngoài ra, với các tùy chọn màn hình lớn từ 55-85 inch, người dùng có thể nhìn rõ nét mặt cầu thủ yêu thích hoặc quan sát chi tiết những pha bóng hấp dẫn.

Trải nghiệm không khí bóng đá cuồng nhiệt tại nhà như đang ở sân vận động.

Không ít người xem khi muốn nâng cấp trải nghiệm xem 8K có lo ngại về nội dung đạt chuẩn còn chưa nhiều. Nhưng với TV Neo QLED tích hợp bộ xử lý Quantum Neo 8K, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy nâng cấp độ phân giải tiệm cận 8K, bất kể nguồn phát có độ phân giải HD, Full HD hay 4K.



Một yếu tố không thể không xét đến khi chọn mua TV xem thể thao là âm thanh. Người dùng nên ưu tiên chọn TV sở hữu hệ thống âm thanh vòm để tăng trải nghiệm đắm chìm, đơn cử như các dòng TV OLED S95B với 2 kênh loa đánh trần vật lý cùng công nghệ âm thanh Dolby Atmos không dây. Đây cũng là một trong những chiếc TV OLED đầu tiên trên thế giới hỗ trợ công nghệ âm thanh này khi kết hợp với loa thanh Samsung Q series.

Chọn TV dịp Tết thích hợp cho đa dạng nhu cầu giải trí từ xem thể thao, phim ảnh đến chơi game, làm việc.

Không chỉ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm hình ảnh, âm thanh, năm nay Samsung còn mang đến loạt tính năng hấp dẫn. Một trong những xu thế lựa chọn TV xem AFF cup năm nay chính là khả năng đa nhiệm và nội dung giải trí đa dạng.



Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trên TV Samsung trong mùa Tết năm nay

Việc nâng cấp một chiếc TV như Samsung OLED S95B hay NEO QLED 8K giúp người dùng tối ưu chi phí hơn so với nhiều thiết bị khác. Bởi nhiệm vụ chính là phục vụ nhu cầu giải trí với nhiều đặc quyền nội dung như kho ứng dụng đặc sắc với kho thư viện 8K đặc quyền xem trước trên VieON hấp dẫn như: 2 ngày 1 đêm bản đặc biệt xuyên Tết, 7 nụ cười xuân, Series phim Nữ chủ,.. hứa hẹn những trải nghiệm giải trí đỉnh cao chỉ có trên TV Samsung và gói quà tặng ứng dụng giải trí hấp dẫn khác từ VieON, FPTplay, TV360, K+, Galaxy Play. Ngoài ra, màn hình của thiết bị còn có thể hỗ trợ công việc và học tập. Trên màn hình lớn và độ phân giải cao, người dùng có thêm không gian làm việc rộng rãi, mở được nhiều cửa sổ cùng lúc thay vì chuyển qua lại, từ đó tăng hiệu suất làm việc thay vì thao tác qua màn hình smartphone chỉ vài inch.



Bùng nổ ưu đãi từ Samsung

Sở hữu chiếc TV Samsung mới trong mùa bóng năm nay, người xem có cơ hội sát cánh gần hơn với thầy trò HLV Park Hang Seo. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn.

Thị trường nghe nhìn rộn ràng hơn với nhiều ưu đãi lớn từ Samsung.

Nhân dịp cuối năm, Samsung cũng tung chương trình ưu đãi lớn nhất năm "Hòa chung 1 đam mê, mang về 1 Tết lớn" cho các khách hàng mua TV của hãng với nhiều quà tặng đi kèm trị giá lên tới 30.000.000 đồng bao gồm TV The Frame 32", loa tháp MX - T40, gói bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói quà tặng ứng dụng giải trí hấp dẫn từ VieON, FPTplay, TV360, K+, Galaxy Play.