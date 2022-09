Thời điểm iPhone 14 bán tại Việt Nam?

10h ngày 7/9 (giờ Thái Bình Dương, tương đương 0h ngày 8/9 theo giờ Việt Nam) sự kiện "Far out" của Apple sẽ diễn ra. Giống như mọi năm, iPhone 14 Series sẽ là trọng tâm trong buổi ra mắt sản phẩm của Apple. Và thông thường sau thời điểm ra mắt thường mất khoảng một tháng những chiếc iPhone chính hãng mới được phân phối tại Việt Nam.

Tuy nhiên ngay từ thời điểm này các hệ thống phân phối đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bán ra iPhone 14 Series. Như tại FPT Shop, hệ thống này cho biết người dùng có thể mua iPhone 14 Series trong khoảng thời gian từ tháng 9 - tháng 10.

"Tặng thêm 2 năm bảo hành đặc quyền là sự khác biệt nổi bật của hệ thống này dành riêng các dòng iPhone mới trong nhiều năm nay", hệ thống này cho biết thêm.

Về giá bán, theo TrendForce, iPhone 14 Series có thể được bán ra cao hơn chỉ khoảng 50 USD so với iPhone 13 Series. Trước đó dự báo mức tăng lên tới 100 USD.

Theo đó, phiên bản thấp nhất là iPhone 14 sẽ có giá khoảng 750 USD (cao hơn 50 USD so với iPhone 13 mini. Trong khi đó, iPhone 14 Plus (hay 14 Max) sẽ có mức giá 850 USD (cũng cao hơn 50 USD) so với iPhone 13.

Cũng với mức tăng 50 USD, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.050 USD và 1.150 USD. Nếu đúng như dự báo đây sẽ là những mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến này mà Apple ra mắt.

Chế độ always-on của iPhone 14 Pro (phải) được cho là sẽ có nhiều chi tiết giống màn hình khóa

Liên quan đến các tính năng của iPhone 14 Series, theo Mark Gurman từ Bloomberg, hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chạy iOS 16 sẽ được Apple tích hợp tính năng "màn hình luôn sáng" (Always-On Display). Tính năng này cho phép người dùng theo dõi thông tin cơ bản như mức pin, thời tiết, lịch, báo thức... khi ở chế độ ngủ. Với Always-On Display, màn hình sẽ tự động giảm tốc độ làm tươi, hạ độ sáng màn hình và tăng gam màu tối nhưng vẫn đảm bảo việc hiển thị các thông tin cần thiết.



Tính năng Always-On Display được cho là sẽ chỉ xuất hiện iPhone 14 Pro và 14 Pro Max bởi 2 thiết bị này sử dụng công nghệ màn hình OLED mới có tốc độ làm tươi thấp hơn. Cụ thể, tấm nền này cho phép điều chỉnh tần số quét từ 120 Hz đến 1 Hz.

Ngoài Always-On Display, Mark Gurman còn dự báo iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ sở hữu hệ thống pin lớn hơn. Điều này nhằm bù đắp cho việc hao hụt dung lượng pin khi hai thiết bị được tích hợp tính năng màn hình luôn sáng.