Thời điểm chốt phương án đi học trở lại của học sinh TP.HCM

Sáng ngày 27/4, trao đổi với báo Zing.vn, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết sẽ chốt phương án thời điểm cho học sinh đi học trở lại trong buổi họp Ban cán sự Đảng UBND TP chiều nay. Hiện tại, học sinh toàn TP.HCM đã được nghỉ học đến hết ngày 3/5 và dự kiến sẽ đi học trở lại vào đầu tháng 5.

Để chuẩn bị cho công tác đón học sinh, UBND TP.HCM đã ký ban hành kế hoạch cung cấp khẩu trang miễn phí cho học sinh, học viên khi đi học lại. Theo đó, mỗi học sinh sẽ được cấp 9 khẩu trang trong vòng 3 tháng kể từ ngày quay lại trường. Khẩu trang được phát là khẩu trang kháng khuẩn, có thể tái sử dụng 10 lần.

Trước đó, tối 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ra quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Dự kiến vào chiều ngày 27/4, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ chốt phương án cho học sinh thành phố đi học trở lại. (Ảnh minh họa)

Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như: số lượng; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.



Với công thức tính Tiêu chí an toàn (TCAT) bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần. Nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Dự kiến, bộ tiêu chí sẽ được áp dụng trong trường hợp thành phố vẫn có người bị nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm ít.