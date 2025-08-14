Như đã hint trong highlight trước đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện trong tập 2 của Sao Nhập Ngũ, tối 13/8 vừa qua. Nam thượng úy xuất hiện vài phút, trong một vài cảnh quay ở cuối tập 2, trong vai trò là người trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện troang tập 2 của chương trình. Nguồn ảnh: Sao nhập ngũ.

Bởi thế, sau nhiều lần úp mở, chỉ lên hình lần này Lê Hoàng Hiệp đã có thoại trong lần đầu xuất hiện trong show thực tế. "Bước lên cái vạch này luôn anh", Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn Bình An cách đi diễu binh, diễu hành.

Chỉ 7 chữ với vài giây ngắn ngủi, song khoảnh khắc này cũng đã khiến cho nhiều cư dân mạng phải replay nhiều lần. "Cuối cùng đồng chí Hiệp cũng đã có thoại rồi, mừng rớt nước mắt", một cư dân mạng bình luận.

Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập. Nguồn: Sao Nhập Ngũ.

Nhiều người cho biết họ xem đi xem lại không chỉ để nghe cho rõ thoại của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp mà còn ấn tượng với sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lê Hoàng Hiệp có nhiều kinh nghiệm khi đã và đang trải qua cả hai đợt huấn luyện A50 và A80. Đặc biệt là ở các góc quay cận, từ thần thái đến tư thế đều rất nghiêm trang, các động tác như đi điều lệnh, giữ và giơ Quân kỳ đều mạnh mẽ và chuẩn xác.

Bởi thế, sự góp mặt của đồng chí Lê Hoàng Hiệp trong chương trình không chỉ mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm mà còn giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội.

Hiện tại, tập phát sóng này trên YouTube đã thu về gần nửa triệu lượt xem, đoạn cut hình ảnh Lê Hoàng Hiệp trong chương trình cũng đang viral trên TikTok, lọt xu hướng.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho anh, và cũng đặt kỳ vọng sẽ được thấy Lê Hoàng Hiệp ở tập 3 của chương trình, bởi trong tập 2 anh xuất hiện ở những phút cuối cùng, và chưa kết thúc phần hướng dẫn.

"Visual tràn màn hình, cả ba đều đẹp còn anh Hiệp vẫn cứ phải gọi là luôn nghiêm túc, chỉn chu", "Cực phẩm đã xuất hiện bên hai cực phẩm khác, nghe được 7 chữ thôi mà cũng thấy hài lòng rồi, tại bình thường anh cũng ít thoại, nay nói hẳn được 7 chữ", "Xem nãy giờ 10 lần rồi chưa thấy hay ở đâu", "Hóng tập 3 có anh Hiệp nữa ạ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt chương trình, phía ban tổ chức từng cho biết việc đồng chí Lê Hoàng Hiệp xuất hiện ở chương trình Sao nhập không phải là yếu tố để chương trình thu hút truyền thông mà vì cần thiết, là xác đáng để đưa vào chương trình, giúp ca ngợi vẻ đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lê Hoàng Hiệp xuất hiện đồng thời trên trailer chính thức của chương trình.

Bình An cũng đăng tải hình ảnh chụp chung với đồng chí Lê Hoàng Hiệp khi có cơ hội đến trung tâm huấn luyện, luyện tập diễu binh cùng các chiến sĩ nơi đây, ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Trước đó, trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bất ngờ trở thành "nam thần quân đội" sau khoảnh khắc xuống xe tuyệt đối điện ảnh.

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Khoảnh khắc xuống xe "chấn động" một thời.

Ảnh: Như Hoàn - Lê Trung.

Ở ngoài đời, Lê Hoàng Hiệp rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH.