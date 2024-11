Thợ trang điểm bật khóc nức nở khi bị gia đình chú rể lục soát vali, yêu cầu cởi đồ để kiểm tra sau khi bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 thợ trang điểm cô dâu bị gia chủ giữ lại, lục soát vali đồ makeup sau khi gia đình phát hiện mất 20 triệu đồng trong đám cưới. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra tại một đám cưới tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Toàn bộ quá trình lục soát các vali đựng mỹ phẩm đã được 2 cô gái livestream trực tiếp trên mạng xã hội. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi 2 thợ trang điểm ra về đã bị một số người thân của gia đình chú rể giữ lại, yêu cầu được kiểm tra đồ vì gia đình vừa phát hiện bị mất 20 triệu đồng tiền mặt.

Trong lúc người nhà lục soát các vali đồ trang điểm thì mẹ chú rể liên tục kiểm tra túi xách và cho rằng để 20 triệu trong ngăn túi mà giờ không thấy nữa (Ảnh cắt từ clip)

Để chứng minh bản thân trong sạch và không làm gì khuất tất, 2 cô gái cũng đồng ý để người nhà lục đồ để kiểm tra và liên tục yêu cầu mọi người không được bước qua đồ trang điểm.

Một người đàn ông phía gia đình cũng mở lời, "mấy cô thông cảm nha" tuy nhiên, thợ makeup cũng lên tiếng phàn nàn, "Mấy cô mấy chú làm vậy con không biết thông cảm chỗ nào luôn. Đi ra xong đi quay vào mà ai cũng nhìn. Con nói tụi cô kiếm ở đây không có là tụi cô xin lỗi tụi con nghe".

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bức xúc hơn cả chính là thái độ của những thành viên trong gia đình khi vừa lục lọi những chiếc túi, vali đồ trang điểm mà 1 cô gái mang theo vừa có những lời nói chói tai.

(Ảnh cắt từ clip)

Người nhà chú rể kiểm tra tất cả các túi đồ mà 2 thợ trang điểm mang theo (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình lục soát, người phụ nữ được cho là mẹ chú rể cũng đứng ở cửa vừa lục chiếc túi xách màu trắng vừa nói, "Tôi để tiền trong cái túi này nè, để ở ngăn này đâu còn ngăn nào khác. Tổng cộng là 20 triệu".

Thậm chí, thợ trang điểm cũng đề nghị gọi công an đến giải quyết tuy nhiên gia đình từ chối vì nhà đang có đám không muốn gây ồn ào.

Tuy nhiên, sự việc lên đến đỉnh điểm khi người nhà còn đề nghị hai thợ trang điểm cởi đồ để lục soát người, thậm chí còn lớn tiếng nói chuyện, hăm dọa sẽ đánh hai cô gái vì thái độ. Ấm ức quá cô gái đã bật khóc nức nở, tuy nhiên vẫn cởi phăng đồ để người nhà kiểm tra.

Phía 2 thợ trang điểm đã mời công an xã đến để làm rõ sự việc sau khi bị gia đình chú rể lục soát, xét người vì nghi ngờ lấy trộm tiền. Nguồn ảnh: Cường Ken

Sau gần 30 phút lục soát nhưng không hề thấy bất kì khoản tiền nào thì hai người phụ nữ áo vàng lúc trước đã lảng đi tránh mặt. Chỉ còn một số người nhà của chú rể bước vào để gửi lời xin lỗi đến 2 cô gái. Tuy nhiên, ấm ức vì bị vu oan nên cô gái vẫn liên tục khóc thút thít, "Cô kêu cô dâu vào đây cho con. Vừa nãy ai xét đồ thì xin lỗi đi. Nãy con kêu báo công an đi thì không báo mà đi xét đồ vậy đó. Người nhà cô chú đi làm mà bị người ta lục soát, xét đồ vậy cô chú thấy sao". Một người phụ nữ đã lên tiếng cho biết, sẽ gọi mẹ chú rể vào để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến thợ trang điểm vì những hiểu lầm không đáng có này.

Sau đó mẹ chú rể trực tiếp xuống xin lỗi mong được bỏ qua, tuy nhiên bà lại lấy lí do rằng do người say xỉn không rõ sự việc nên mới có chuyện lục soát này. Tuy nhiên, 2 cô gái không chấp nhận và cho rằng sẽ ngồi lại để chờ chị chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu xuống để giải quyết rõ ràng.

Được biết, trong tối cùng ngày, bên tiệm make up cũng đã có mặt tại nhà chú rể và mời công an xã đến để giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một trong 2 thợ trang điểm cho biết thêm, "Dâu rể không biết khi vụ việc đang xảy ra vì lúc đó khách đông quá, không ai kêu dùm hết. Người nhà tự ý làm, khi biết chuyện dâu rể cũng đã xin lỗi chị em mình rất nhiều. Và 2 chị áo vàng giờ chính quyền cũng đang làm rõ vụ việc này rồi".

Dù chưa biết sự việc này sau đó được xử lý ra sao nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc bởi cách hành xử của gia đình chú rể.