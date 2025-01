"Thiên thần của Charlie" tái xuất sau một thập kỷ vắng bóng

Cameron Diaz một thời được xem là nữ hoàng của dòng phim lãng mạn ở Hollywood với một số vai diễn mang tính biểu tượng trong các bộ phim như The Holiday, My Best Friend's Wedding, The Other Woman, What Happens in Vegas và In Her Shoes. Các tập phim Charlies' Angel (Những thiên thần của Charlie) cũng góp phần làm nên tên tuổi cho nữ diễn viên xuất thân từ người mẫu, sở hữu vóc dáng quyến rũ và nụ cười hớp hồn khán giả.

Dù đạt được những thành công nổi bật nhưng trong một thập kỷ qua, Cameron Diaz đã chọn cách... nghỉ hưu sớm để dành sự ưu tiên cho gia đình. Cô kết hôn với ca sĩ Benji Madden, sinh 2 con và phát triển thêm các hoạt động kinh doanh. Giờ đây "cô gái trong mơ" một thời của Hollywood đã là một người phụ nữ viên mãn, hạnh phúc ở tuổi ngoại ngũ tuần. Cuộc sống không bị áp lực bởi hào quang showbiz khiến Cameron Diaz thoải mái theo đuổi những gì mình yêu thích, một trong số đó là giữ vẻ đẹp tự nhiên, chấp nhận sự lão hóa, những nếp nhăn. Cô cho biết việc trang điểm quá nhiều hầu như mỗi ngày suốt thời tuổi trẻ đã khiến làn da bị tổn thương quá nhiều nên khi ngoài 40 cô lựa chọn cách chăm sóc đơn giản.

Trong lần xuất hiện mới đây nhất để quảng bá cho bộ phim hài hành động Back in Action (ra mắt từ ngày 17/1 trên nền tảng trực tuyến Netflix), Cameron Diaz gây chú ý khi vẫn giữ được những nét đẹp đặc trưng từng làm xao xuyến biết bao trái tim. Nữ diễn viên đồng thời cũng thể hiện sự thoải mái, hài hước khi tái xuất. Cô cho biết, quyết định nhận lời tham gia phim Back in Action là vì Jamie Foxx.

Cameron Diaz và Jamie Foxx tại buổi ra mắt phim 'Back on Action' ở Berlin vào ngày 15/1 (Ảnh: Matthias Nareyek/Getty)

"Tôi đã có 10 năm không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào, và rồi tôi nhận được đề nghị này, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đến lúc rồi. Nếu tôi phải xa gia đình 10 tiếng mỗi ngày, tôi muốn làm điều đó với người đàn ông tài năng nhất trong ngành giải trí", Cameron Diaz chia sẻ khi tham gia chương trình The Graham Norton Show phát sóng ngày 17/1.

Bộ phim theo chân cựu điệp viên CIA Emily (Cameron Diaz) và Matt (Jamie Foxx), những người bị kéo trở lại hoạt động gián điệp sau khi danh tính bí mật của họ bị tiết lộ. Phim cũng đánh dấu sự tái ngộ của hai diễn viên từng đóng vai chính trong Any Given Sunday ra mắt năm 1999 và Annie năm 2014 (đây cũng là phim gần đây nhất mà Cameron Diaz tham gia trước khi tạm dừng các hoạt động diễn xuất).

Cameron Diaz và Jamie Foxx trong vai Emily và Matt trong phim 'Back in Action' (Ảnh: John Wilson/Netflix)

"Thật tuyệt vời khi cánh cửa vẫn còn mở ra cho tôi sau một thập kỷ", nữ diễn viên cho biết, "Tôi rất trân trọng 10 năm dành cho gia đình, nhưng tôi nghĩ nếu cứ để mọi chuyện trôi qua, nếu không cho mình cơ hội với các vai diễn thì thật là một kẻ ngốc".

Dù hào hứng với vai diễn mới nhưng Cameron Diaz chưa khẳng định rằng cô sẽ trở lại nhiều hơn với các hoạt động giải trí mà chỉ đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa với bản thân và gia đình vào từng thời điểm.