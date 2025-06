Thi tốt nghiệp THPT 2025: Một thí sinh đau bụng đi cấp cứu được xét đặc cách tốt nghiệp

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, ông Hồ Tấn Minh, cho biết trong buổi thi môn ngữ văn sáng 26-6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, TP HCM có 276 em của Chương trình GDPT 2018 bỏ thi, so với tổng số 96.498 thí sinh đăng ký, đạt tỉ lệ 99,71%.

Trong khi đó, ở Chương trình GDPT 2006, có 797 thí sinh đăng ký dự thi, không có em nào bỏ thi, đạt tỉ lệ 100%.

Cũng trong sáng 26-6, một thí sinh ở TP HCM bị đau bụng, phải đi cấp cứu. Ông Hồ Tấn Minh cho biết các bộ phận liên quan đang làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh này.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM thăm hỏi, động viên thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký tham dự, tăng 8.891 em so với năm trước. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1.638 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006. Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước.

Sáng 26-6, có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3), TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đã đến động viên các thí sinh, cán bộ coi thi tại điểm thi này.

Theo ông Hiếu, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 nhưng vẫn còn một số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 nên việc lựa chọn thí sinh dự thi cùng một chương trình trong cùng một điểm thi cũng phải đúng theo quy định.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT TP nhấn mạnh thêm năm nay, TP đã sinh hoạt quy chế thi từ cuối tháng 5 từ khi các trường tổ chức đợt thi thử để học sinh có thể trải nghiệm qua hình thức, nội dung y như là một kỳ thi thật sự.

TP cũng lựa chọn cán bộ coi thi là giáo viên THPT, THCS nhưng vẫn ưu tiên giáo viên THPT là những thầy, cô đã từng coi thi thử để có kinh nghiệm phát đề môn tự chọn.