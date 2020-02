Thi thể người đàn ông cháy đen bên lề đường ở trung tâm TP.Bảo Lộc

Rạng sáng 20/2, một số người dân sinh sống ở hẻm 145 đường Trần Phú (thuộc địa bàn tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) phát hiện thi thể cháy đen tại một đám đất trống bên lề đường của con hẻm này nên đã cấp báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Công an phường Lộc Sơn và Công an TP. Bảo Lộc nhanh chóng triển khai phong tỏa hiện trường, chờ lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng xuống phối hợp khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Công an đang phong tỏa hiện trường.

Mặc dù thi thể người chết trong tình trạng cháy đen, hầu như không thể nhận dạng nhưng sáng cùng ngày đã có một số người sinh sống ngay tại phường này đến khai nhận nạn nhân là người thân của mình.



Công an địa phương bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Bùi Đăng Khoa (36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 6, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc).

Công an TP Bảo Lộc đang phong tỏa bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y đến phối hợp triển khai công tác khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.