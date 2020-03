Thí sinh "Thanh xuân có bạn 2" bị tố bạo lực học đường, đào mộ ảnh giường chiếu trong quá khứ

Thí sinh Hoàng Nhất Minh của chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You) bất ngờ vướng nghi vấn bạo lực học đường.

Người viết bài tố cáo cho biết bản thân và Hoàng Nhất Minh là bạn học chung trường cấp 3. Theo lời kể, Hoàng Nhất Minh đã xảy ra tranh chấp khi đụng hàng trang phục với người này.

Ngay sau đó, thí sinh Thanh xuân có bạn 2 đã nhục mạ bạn học bằng ngôn từ nặng nề và đe dọa dùng vũ lực. Thậm chí, Hoàng Nhất Minh còn gọi nhiều người khác đến đánh một bạn học khác. Trong thời gian học cấp 3, cô nổi tiếng là kẻ chuyên bắt nạt tại trường cũ.

Hoàng Nhất Minh.

Bạn học tố cáo Hoàng Nhất Minh là kẻ bắt nạt ở trường học cũ.

Sau khi bài viết tố cáo được đăng tải, rất nhiều học sinh cũ từng học tại thành phố của Hoàng Nhất Minh đã lên tiếng xác nhận: “Có vẻ như nhiều người ở An Khánh biết rằng cô ta là một con khốn. Nhưng người hâm mộ lại nghĩ con khốn đó là bình thường”, “Bạo lực học đường không có lý do để tha thứ”, “Tôi là một nữ sinh cùng trường cấp hai. Tôi nghe nói rằng cô gái này là một con khốn rất nổi tiếng”, “Có phải đó là Hoàng Nhất Minh của An Khánh của chúng ta không nhỉ? Khi tôi học cấp hai, cô ấy đã trở nên nổi tiếng bạo lực”.

Một số người lên tiếng xác nhận tin đồn Hoàng Nhất Minh bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, Hoàng Nhất Minh còn bị tung bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn học cũ của Hoàng Nhất Minh đưa ra bức ảnh tốt nghiệp chứng minh cô đã cắt hai mí và chỉnh sửa mũi. So với nhan sắc nhạt nhòa thời cấp 3, Hoàng Nhất Minh thay đổi ngoạn mục. Tuy nhiên, diện mạo xinh đẹp vẫn tồn tại một số dấu vết can thiệp của dao kéo.

Khuôn mặt của Hoàng Nhất Minh vào thời điểm tốt nghiệp cấp 3.

Nhan sắc hiện tại của Hoàng Nhất Minh.

Hành trình thay đổi nhan sắc của Hoàng Nhất Minh.

Trước làn sóng chỉ trích, công ty quản lý của Hoàng Nhất Minh đã lên tiếng giải thích. Trong văn bản thanh minh, công ty cho biết cô là học sinh ngoan, đồng thời khẳng định thí sinh này không có hành vi bất lương nào. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại đáp trả bằng cách tung ra loạt ảnh giường chiếu của Hoàng Nhất Minh. Trong ảnh, Hoàng Nhất Minh diện trang phục thiếu vải. Thậm chí, người đăng ảnh phải sử dụng hiệu ứng che mờ một số bộ phận để tránh phản cảm.

Ảnh giường chiếu của Hoàng Nhất Minh.

Blogger phải che ảnh của Hoàng Nhất Minh vì phản cảm.

Chương trình Thanh xuân có bạn 2 phát sóng vào tối thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần trên kênh iQiyi.