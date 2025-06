Thí sinh Hoa hậu Trái đất Việt Nam – Khi tri thức, bản lĩnh và vẻ đẹp cùng song hành

Ít ai biết rằng trước đó, Thảo Trang còn từng đảm nhiệm vị trí công tác tại Bộ Giáo dục & Đào tạo – một lựa chọn nghề nghiệp đáng mơ ước với nhiều người trẻ. Để đạt được vị trí này, Thảo Trang đã luôn nỗ lực rèn luyện và học tập. Trong suốt 12 năm học, cô luôn đạt thành tích Học sinh Giỏi, dành nhiều huy chương, Giải nhất, nhì tại các cuộc thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh và Ngữ Văn. Cô cũng tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Hùng Vương, ngôi trường giàu truyền thống của tỉnh Phú Thọ.

Những trải nghiệm trong học tập và công tác giúp cô rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng tổ chức, và một thái độ sống có trách nhiệm với xã hội.

Thảo Trang có vóc dáng cân đối

Hoa hậu Trái đất Việt Nam – Sân khấu cho những người phụ nữ có lý tưởng

Đối với Thảo Trang, vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự nổi bật nhất thời, mà ở khả năng kiến tạo giá trị lâu dài – trong công việc, mối quan hệ và cả trong lối sống. Đó cũng là lý do cô lựa chọn Miss Earth Vietnam – cuộc thi sắc đẹp đề cao sự phát triển bền vững của nhân loại – như một nơi để thể hiện tiếng nói cá nhân và những giá trị sống mà cô đã theo đuổi trong nhiều năm.

Tại vòng Sơ khảo, khi chia sẻ về thông điệp mang đến cuộc thi, Thảo Trang nói:

"True beauty lies not only in appearance, but also in one’s commitment to the sustainable future of humanity."

("Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cam kết của mỗi người với sự phát triển bền vững của nhân loại.")

Thảo Trang tại buổi Sơ khảo Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025

Mỗi người có một mùa nở rộ của riêng mình

Thảo Trang tham gia một cuộc thi nhan sắc không phải ở độ tuổi sớm. Nhưng cô tin rằng, mỗi người có một mùa nở rộ của riêng mình – và cô chọn nở vào thời điểm bản thân đã đủ hiểu mình là ai, đủ nội lực để không chỉ đẹp, mà còn vững vàng.

"Tôi chọn nở vào lúc tôi đã đủ hiểu mình là ai, đủ nội lực để không chỉ đẹp – mà còn vững vàng." – Thảo Trang chia sẻ.

Đến với Miss Earth Vietnam 2025, Thảo Trang mong muốn để lại dấu ấn không chỉ bởi sắc vóc mà còn bằng trí tuệ, bản lĩnh sống và khát vọng lan tỏa tinh thần sống tử tế, có định hướng. Cô hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng đến những bạn trẻ đang nỗ lực đi tìm tiếng nói và vị trí xứng đáng của bản thân trong xã hội.

Thảo Trang tự hào khi đeo lên mình dải sash của quê hương Phú Thọ