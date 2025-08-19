Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 đã diễn ra tối 17/8 với sự tham gia của 29 thí sinh. Trong đêm thi, thí sinh trải qua hai phần trình diễn bikini, dạ hội và trình diễn trang phục dân tộc.

Sau đêm bán kết, đoạn video ghi lại phần trình diễn bikini của người đẹp Chelsea Joy Arciaga - đại diện tỉnh Alabang - đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trong video, Chelsea Joy Arciaga tự tin sải bước xuống bậc cầu thang, sau đó cô chống hai tay xuống đất và thực hiện động tác nhào lộn trước những tiếng reo hò phần khích của khán giả. Khi cùng các thí sinh ra chào khán giả, Chelsea Joy Arciaga tiếp tục thể hiện màn nhào lộn.

Chelsea Joy Arciaga trình diễn bikini trong bán kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.

Phần thi của Chelsea Joy Arciaga gây nhiều tranh cãi. Trái ngược với những tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả theo dõi trực tiếp đêm thi, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích người đẹp.

"Đi thi hoa hậu hay làm xiếc", "Khó coi quá", "Biết là Miss Grand phải lố, nhưng lố nhiều quá khiến người xem mệt mỏi", "Những cô làm lố trên sân khấu như thế này chỉ để mua vui thôi chứ khó mà tiến sâu lắm"... cư dân mạng bình luận.

Chelsea Joy Arciaga là 1 trong 29 thí sinh đang tham dự Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Người đẹp có chiều cao khiêm tốn, hình thể không nổi trội, tuy nhiên luôn gây chú ý bằng phong cách trình diễn độc, lạ.

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 khởi động từ tháng 3, lễ trao sash cho các tỉnh diễn ra đầu tháng 7. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

29 thí sinh của mùa giải năm nay được đánh giá đồng đều nhưng ít gương mặt nổi bật. Hai người đẹp đang được đánh giá cao nhất là Anita Rose Gomez - đại diện bang Zambales và Emma Mary Tiglao - đại diện Pampanga. Cả hai đều có màn trình diễn ấn tượng trong đêm bán kết.

Trong đó, Anita Rose Gomez được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Cô năm nay 25 tuổi, là người mẫu, đến từ tỉnh Zambales, Philippines.

Anita Rose Gomez - đại diện bang Zambales và Emma Mary Tiglao - đại diện Pampanga là hai thí sinh nổi bật của Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.

Bên cạnh hình thể ấn tượng, Anita còn có kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Anita Rose Gomez gây chú ý khi có vòng eo con kiến 51 cm. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 nhưng không giành thành tích.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 dự kiến diễn ra ngày 12/8 nhưng đã bị hoãn do ảnh hưởng của bão. Trên trang chủ, ban tổ chức thông báo chung kết được dời sang ngày 24/8.

Trước đó, đương kim Hoa hậu Hòa bình Philippines - Christine Juliane Opiaza - gây tranh cãi khi thông báo không thể tham dự chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 (dự kiến diễn ra ngày 12/8) do bận lịch công tác.

Christine Juliane Opiaza là người đẹp Philippines đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cô về đích ở vị trí Á hậu 1 nhưng được đôn lên làm hoa hậu sau khi người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - bị ông Nawat tước danh hiệu hồi tháng 5.