Sáng cùng ngày, người dân trình báo công an về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người ở cơ sở karaoke An Phú (đã bị bỏ hoang, tại phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương). Ảnh: Fanpage Thuận An 24h Theo thông tin trên báo Lao động, người dân cho biết, một phần đầu và cánh tay thi thể tìm thấy trên sàn nhà. Trong khi đó, phần thân thi thể rớt xuống hố bên trong quán karaoke An Phú. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, nghi ngờ chết cách đây khoảng 1 tháng. Ảnh: Fanpage Thuận An 24h