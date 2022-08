Thêm nhiều địa phương chốt lịch tựu trường năm học mới 2022 - 2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, toàn bộ học sinh sẽ tựu trường ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

UBND tỉnh Long An quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8.

Các trường sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tương tự, Nghệ An quyết định cho các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 29/8. Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.