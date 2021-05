Thêm 7 ca dương tính với SARS-COV-2 ở Đà Nẵng, trong đó có 3 học sinh

Đây đều là những trường hợp F1 của những ca mắc được ghi nhận trước đó. Trong số 7 trường hợp dương tính mới, có tới 3 trường hợp là học sinh.



Cụ thể:

Trường hợp 1 là L.N.B.Q (8 tuổi), là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, là F1 của cha tên L.Q.T (BN 4128).

Trường hợp thứ 2 là H.B.N.N (9 tuổi), nhà ở đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Em N được xác định là F1 của bệnh nhân L.H.C.L (BN 3880) và H.K.N (BN 3876).

Trường hợp thứ 3 là L.U.N (13 tuổi), nhà ở Tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, là học sinh lớp 7/4 Trường Đặng Thai Mai.

Ngày 15-5, L.U.N được xác định là F1 (con gái) của bệnh nhân L.Q.D (BN 4132, chủ quán Cơm gà Lộc Ký trên đường Cách mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ) nên được xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính. Đến ngày 16-5, L.U.N mới có triệu chứng và xét nghiệm lại cho kết quả dương tính. Trước đó, ngày 9/5, gia đình có tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà, có 5 - 6 bạn trong xóm đến dự.

Hiện ngành y tế cũng kêu gọi người dân có đến quán cơm gà Lộc Ký khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Bệnh nhân L.Q.D, chủ quán cơm gà Lộc Ký là trường hợp mắc chưa rõ nguồn lây.

Trường hợp thứ 4 là bà H.T.N (SN 1973, trú đường Thanh Tân, Tổ 21, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên công ty TNHH thời trang Lọ Lem.

Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân T.N.A (BN 4127).

Trường hợp thứ 5 là anh Đ.A.V (SN 1996, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là lao động tự do.

Bệnh nhân ở trọ cùng phòng trọ với N.T.A.M (BN 3128), N.H.Q.T, N.V.P (BN 3220) tại đường An Thượng 32, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Ngày 28/4, BN có đi chơi tại quán bar New Phương Đông cùng nhóm bạn.

Trường hợp thứ 6 là chị P.T.T.T (SN 1996, ở trọ đường Ung Văn Khiêm- Mỹ An-Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bán hàng online trên mạng.

Bệnh nhân sống cùng anh L.H.C.V, nghề nghiệp lái xe, (L.H.C.V là em trai của bệnh nhân L.H.C.L (BN 3880). Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân L.H.C.L (BN 3880).

Trường hợp thứ 7 là chị T.N.M.T (SN 1983, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), bán đèn trang trí nội thất tại nhà.

Bệnh nhân được lấy mẫu là F1 (vợ) của anh L.Q.T (BN 4128).