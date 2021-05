Thêm 1 tỉnh cho học sinh đi học lại bình thường sau 1 ngày nghỉ

Sau 1 ngày thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại.

Theo đó, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi học lại từ ngày 6/5. Riêng học sinh, sinh viên, học viên, cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở thành phố Hội An vẫn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện khai báo y tế với học sinh, sinh viên. Đối với học sinh có biểu hiện ho, sốt, nghi ngờ mắc Covid-19 phải được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Sở GD&ĐT cũng được giao tịnh tiến lùi thời gian thi học kỳ 2 của các cấp nhưng không được xáo trộn để tạo điều kiện cho học sinh ôn tập.

Như vậy, sau TP. Bắc Giang (Bắc Giang), Quảng Nam là địa phương tiếp theo thông báo cho học sinh đi học trở lại sau 1 ngày nghỉ chống dịch.