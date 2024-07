Thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy khiến mọi chủ thẻ "mê mẩn" khi chi tiêu càng nhiều ưu đãi càng lớn

Trong bối cảnh vật giá leo thang, mọi chi tiêu hay mua sắm đều tự động rơi vào danh mục "hạn chế". Tuy nhiên khi sở hữu thẻ Hi Slay-dy, mọi chủ thẻ sẵn sàng tận hưởng cuộc sống và tự tin làm chủ đời mình mà không phải "chần chừ" trước những món đồ yêu thích. Hi Slay-dy mang đến những tiện ích chi tiêu vượt trội cùng vô vàn các ưu đãi giảm giá, hoàn tiền, trả góp ấn tượng.



Chìa khoá mở ngàn ưu đãi độc - đỉnh

Không chỉ ghi điểm với nét thiết kế "tinh tế" ưng mắt, bộ thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy còn chiếm được cảm tình của người dùng bởi nhiều ưu đãi cực "kinh tế", cùng những đặc quyền siêu ưu đãi khiến chủ thẻ không thể say "no".

Cụ thể, khi sở hữu thẻ Hi Slay-dy, chủ thẻ sẽ được nhận hoàn tiền 100.000 đồng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng khi chi tiêu 500.000 đồng đầu tiên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kích hoạt.

MB còn mang tới những ưu đãi giải trí cực hấp dẫn dành tặng khách hàng hiện đại. Theo đó, khi thanh toán các dịch vụ Spotify, Netflix, Youtube Premium bằng thẻ Hi Slay-dy, chủ thẻ được hoàn tiền đến 50%, tối đa 100.000 đồng khi chi tiêu tối thiểu từ 1 triệu đồng trong kỳ sao kê.

Đặc biệt, thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy chính là chân ái của các tín đồ đam mê mua sắm Shopee. Chỉ cần chi tiêu cùng thẻ Hi Slay-dy, chủ thẻ có thể nhận đến 200.000 đồng voucher mua sắm thỏa thích tại Shopee. Đặc biệt, khi càng chốt nhiều deal, giá trị voucher nhận được càng lớn.

Chưa hết, thẻ Hi Slay-dy tiếp tục chứng minh là "chìa khoá vạn năng" cho ngàn ưu đãi với đặc quyền trả góp 0% lãi suất và miễn phí quản lý trả góp tại hàng ngàn điểm mua sắm. Đặc quyền này giúp người dùng xóa tan nỗi lo chi tiêu khi lương chưa về.

Hệ sinh thái thẻ MB "chi tiêu siêu giảm giá"

Ngoài thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy, MB chứng minh vị thế là một trong những ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo với hệ sinh thái thẻ chi tiêu siêu giảm giá. Ngân hàng không ngừng "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình. Cụ thể, MB sở hữu rất nhiều dòng thẻ khác nhau với ưu đãi lên đến 50% tại hơn 100.000 điểm thanh toán của các thương hiệu lớn trên toàn quốc. Các dòng thẻ nổi bật có thể kể đến MB Hi Visa Collection, MB JCB Hi ShopeeFood, MB Mastercard Hi Green, vòng thời trang thanh toán MB Stellar,...

Hiện tại, thẻ MB là thẻ ngân hàng chi tiêu siêu giảm giá hàng đầu tại Việt Nam đem đến những ưu đãi đủ các danh mục: Mua sắm, ẩm thực, du lịch - giải trí, sức khoẻ - làm đẹp,... Những ưu đãi khủng từ các đối tác "quen mặt" có thể kể đến như ưu đãi giảm đến 50% khi sử dụng dịch vụ của Xanh SM, mua sắm tại Shopee và LG Electronics Việt Nam chỉ nửa giá, hay tặng voucher giảm 50K mỗi ngày khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood, giảm 15% khi mua hàng tại Coolmate,... cùng hàng ngàn ưu đãi xuyên suốt 365 ngày khác.

Với hàng ngàn ưu đãi và đặc quyền dành tặng chủ thẻ, Hi Slay-dy đã thể hiện rõ sự "yêu và chiều" dành cho thế hệ khách hàng hiện đại. Thẻ MB Masrercard Hi Slay-dy xứng đáng là phụ kiện sành điệu không thể thiếu, giúp người dùng tự tin và an tâm trong mọi tình huống tài chính.