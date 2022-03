The Diamond City - Lợi ích kép về an cư và lợi nhuận từ vị thế “kim cương”

Đây là lời giải cho bài toán lợi ích kép về an cư và cả đầu tư lợi nhuận: Vị trí đắc địa - Hạ tầng đồng bộ - Tiện nghi đầy đủ - Giá cả hợp lý - Tăng trưởng tiềm năng.



Giải mã sức hút của vị trí "kim cương"

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay, khu vực trung tâm TP.HCM đang cạn kiệt nguồn cung dẫn đến việc những khu đô thị vệ tinh dần trở nên "hot". Giới đầu tư cũng như người có nhu cầu nhà ở đang "săn lùng" những dự án giáp ranh Thành phố được đầu tư hoàn thiện, điển hình các khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, đặc biệt là Long An, nơi hút vốn đầu tư FDI đứng thứ 2 cả nước.

Tọa lạc tại mặt tiền Vành đai 4 (DT 824, kết nối DT 830) xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (giáp Bình Chánh và Hóc Môn), dự án The Diamond City chiếm vị trí "kim cương" hiếm có nằm trong vùng bất động sản công nghiệp, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, hút vốn FDI và thương mại, dịch vụ.

The Diamond City chiếm vị trí "kim cương" tại mặt tiền Vành đai 4, trung tâm của thành phố tương lai

Hiện Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch đồng bộ, diện tích 11.523 ha và 62 cụm công nghiệp (CCN) diện tích 3.106 ha. Trong đó, với việc sở hữu 13 KCN và 20 CCN lớn tại Long An – chiếm hơn 50% toàn tỉnh, huyện Đức Hòa đang dẫn đầu tỉnh về tiềm năng phát triển kinh tế xã hội cũng như nhu cầu nhà ở thực. Đáng chú ý, The Diamond City nằm liền kề các KCN, CCN lớn hàng đầu của tỉnh là Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn,..



The Diamond City với lợi thế nằm trong lõi bất động sản công nghiệp – đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ và giải trí của các chuyên gia, người lao động

Với ưu thế nằm trong lõi vùng bất động sản công nghiệp và FDI - liền kề các cụm công nghiệp lớn tại Long An với tổng diện tích gần 4.300 ha, nhu cầu nhà ở và dịch vụ của lực lượng chuyên gia và lao động đang làm việc tại đây rơi vào khoảng 50.000 - 70.000 thì có thể thấy tiềm năng của The Diamond City là vô cùng lớn.



Đáng chú ý, gần 1km mặt tiền tuyến Vành Đai 4 - DT824 nơi The Diamond City tọa lạc, chính là nơi kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh của TP.HCM là: BRVT – Đồng Nai – Bình Dương – Tây Ninh – Long An. Ngoài tuyến Vành Đai 4 kết nối vòng ngoài, còn Vành Đai 3 kết nối vòng trong, tạo thành hệ thống kết nối thương mại liên đô thị, động lực tăng trưởng bền vững cho khu TP.HCM – toàn vùng Đông Nam Bộ, lan toả Tây Nguyên, Bắc Nam.

Bài toán lợi ích kép về an cư và lợi nhuận

Trong "Hội nghị chiến lược và ký kết đại lý phân phối sản phẩm năm 2022" được tổ chức gần đây, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi đã công bố chiến lược phát triển 4 dự án trong năm 2022, trong đó, có 3 dự án thuộc huyện Đức Hoà, Long An. Cụ thể, dự án BAC với hơn 8.000 sản phẩm cao tầng, dự án CTH với 2.486 sản phẩm cao tầng và đặc biệt, dự án The Diamond City giai đoạn 1 có 589 sản phẩm thấp tầng đang trong giai đoạn triển khai.

Với 12,3 ha, The Diamond City có 589 sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng, gồm shophouse Millennium, nền shophouse Millennium Plus, nhà phố Venus, nền nhà phố Venus Plus và biệt thự độc quyền Legacy. Được đầu tư hơn 11,300 m2 theo mô hình bán compound, phong cách kiến trúc độc bản bán cổ điển châu Âu pha Địa Trung hải, The Diamond City hướng đến tiện ích "3 trong 1" - Live – Work – Play (sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City) dành cho cư dân.

Hồ bơi Bốn mùa Spring Pool – thuộc Tổ hợp Thể thao Champion, một trong những tiện ích phục vụ cư dân trong dự án The Diamond City.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng 100%, đang trong giai đoạn giữ chỗ dành cho những khách hàng đầu tiên với những ưu đãi về giá cũng như lợi thế lựa chọn sản phẩm vị trí đẹp cùng lợi ích kép trong đầu tư ngắn hạn, thanh khoản nhanh. Theo đại diện Tập đoàn BĐS Thắng Lợi - đơn vị hợp tác đầu tư phát triển dự án The Diamond City, thông qua những chính sách dành cho nhà đầu tư F0 ở giai đoạn đầu, The Diamond City tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng an cư cũng như đầu tư sinh lợi.



Với các tiện ích nội khu hoàn chỉnh bao gồm trung tâm thương mại, công viên ven sông, trường học, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao đa năng,… The Diamond City hứa hẹn mang lại cho cư dân sinh sống và làm việc tại đây một cuộc sống chất lượng, tiện nghi và đầy đủ.

Thông tin sản phẩm

Dự án Khu đô thị The Diamond City – Thành phố giao hoà

Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 – ĐT 824, Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Website: www.thediamondcity.vn

https://afamily.vn/the-diamond-city-loi-ich-kep-ve-an-cu-va-loi-nhuan-tu-vi-the-kim-cuong-2022032419571149.chn