The Coffee House ngày đầu mở bán bộ cà phê Việt đậm đà - Phá kỷ lục với hơn 11K ly cà phê 11K

Hương vị mới, trải nghiệm mới

3 vị cà phê nguyên bản mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng tại The Coffee House - chắc chắn dân sành đồ uống sẽ thích mê

The Coffee House mang đến bộ ba cà phê Việt với một hương vị cà phê mới được ra mắt ngay trong những ngày cuối năm này: Bộ Cà phê Việt phiên bản mới - đậm hương đậm vị được tạo ra từ cà phê hạt rang xay trực tiếp tại rẫy.

Những hình ảnh đầu tiên về bộ 3 cà phê Việt - Winning Cup sắp ra mắt tại The Coffee House

Được biết, hương vị mới tại The Coffee House sẽ là vị "cà phê mộc" 100% với hạt cà phê robusta lấy từ vùng trồng lớn nhất tại Việt Nam: Đaklak. Những khách hàng thân thiết của thương hiệu này chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt: mùi và vị đều đậm hơn bởi đây là hương cà phê nguyên bản được rang trực tiếp tại rẫy, khác với vị cafe Arabica trước đây vị thanh, chua nhẹ và có mùi hương trái cây…

Có thể thấy, điều khiến khách hàng hài lòng nhất khi đến với các cửa hàng của The Coffee House chính là không gian thoải mái với nhiều vị trí view đẹp để khách hàng có thể lựa chọn nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý. Không chỉ có trà đào cam sả, trà sữa oolong nướng, The Coffee House luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng về sản phẩm cà phê, sản phẩm làm nên thương hiệu của nhà, để ngày càng nâng cao chất lượng đồ uống của mình, mang đến những trải nghiệm mới cho những khách hàng gắn bó với không gian The Coffee House nhiều năm liền và tối ưu trải nghiệm cho những khách hàng mới.

Chờ đón những trải nghiệm thú vị tại The Coffee House

Không đơn thuần là một cửa hàng bán cà phê, The Coffee House đã trở thành nơi gặp gỡ bạn bè, không gian làm việc lý tưởng và mang đến những khoảnh khắc thật "chill" trong những ngày thảnh thơi, trải nghiệm cuộc sống, mỗi khi lũ bạn í ới "Cà phê nhé! Và ngay trong những ngày cuối năm này, "Ngôi nhà cà phê" của người Việt lại mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn mới mà bất cứ ai bước đến cũng phải ngỡ ngàng.

Không gian tại The Coffee House luôn tạo ra cảm giác dễ chịu cho các bạn trẻ

Phải nói rằng, bạn trẻ yêu thích The Coffee House không chỉ bởi mê hương thơm quyến rũ của cà phê mà chính là yêu cái cảm giác ngồi trong không gian dễ chịu, tinh tế với những mảng màu trầm ấm, vintage. Ở đó họ có thể thỏa sức sáng tạo hay tự do làm những công việc của mình mà không sợ ai làm phiền đến. Tâm trạng trở nên hưng phấn hơn khi mùi thơm của cà phê hòa trộn với các loại hạt lan tỏa trong không gian xinh đẹp, ấm cúng.



Không chỉ là những người đầu tiên được thưởng thức hương vị cà phê nguyên bản tại quán và trải nghiệm cảm giác ngây ngất hòa quyện trong hương cà phê "nắng gió", bạn trẻ còn có cơ hội nhận ưu đãi Flash sale 11k vô cùng hấp dẫn chỉ trong ngày 11.11. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi upsize miễn phí sẽ được áp dụng từ ngày 12 - 17/11.

Vừa xem đá banh, vừa làm ly cà phê thì còn gì phê hơn

Hãy cùng trải nghiệm ngay cảm giác mới lạ tại "quán quen" và hứng "tài lộc" ngay trong những ngày cuối năm này cùng The Coffee House nhé!