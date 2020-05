Thay vì miệt mài skin care, bạn chỉ cần pha món đồ uống này thì làn da sẽ luôn sáng mịn

Chanh dây và xoài đều là những loại trái cây đặc trưng của mùa hè và chúng có đặc điểm chung là đều rất giàu vitamin C. Thay vì việc mỗi ngày uống viên C hoặc thậm chí tiêm hay bôi vitamin C để da trắng mịn thì chị em hãy pha chế món đồ uống siêu ngon và lành mạnh này nhé! Đây chẳng những là nguồn cung cấp vitamin dồi dào mà hàm lượng chất xơ cũng cực cao, một công đôi việc phải không bạn?