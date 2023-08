Thay áo mới cho thương hiệu, Fami kể câu chuyện gì mới?

Sự kiện đánh dấu nỗ lực không ngừng của Fami trong hành trình vươn mình từ nhãn hàng sữa đậu nành hàng đầu đến định vị tiên phong nâng tầm dinh dưỡng thực vật cả về chất lượng và hình ảnh sản phẩm.

Là thương hiệu đã có 26 năm gắn bó cùng người dùng Việt nhiều thế hệ, bộ nhận diện thương hiệu mới của Fami từ logo tới bao bì được cải tiến theo triết lý cộng hưởng hài hòa cả những nét thiết kế đặc trưng vốn có, đồng thời đưa vào nhiều sáng tạo đậm tính hiện đại, năng động hơn, thỏa mãn gu thẩm mỹ và thị hiếu của người tiêu dùng trẻ. Theo đó, logo - "linh hồn" của thương hiệu vẫn là chữ Fami đặt trên nền xanh thân quen, nay được tô điểm tính thiên nhiên rõ nét hơn qua cách điệu hình dáng hạt mầm cân đối, đại diện cho dinh dưỡng thực vật và sự cân bằng, gợi cảm giác mát lành, tràn đầy năng lượng. Bao bì Fami đồng loạt được thổi những làn gió mới, mang thiên nhiên xanh lành vào từng sản phẩm.

Hình ảnh chiếc lá xanh tươi cùng biểu tượng "100% đạm thực vật", như lời cam kết của Fami cung cấp nguồn dinh dưỡng vàng từ thực vật đến mọi nhà.

Điểm đáng chú ý là bao bì của tất cả các nhãn hàng con của Fami, hiện gồm Fami Nguyên chất, Fami Canxi, Fami Go... vẫn có những chi tiết thiết kế dễ nhận biết, thể hiện lợi ích lí tính riêng biệt của từng loại, bên cạnh đó tuân theo nguyên tắc chung về bố cục, màu sắc tổng thể và khoác lên mình cùng một hình ảnh chủ đạo mang phong cách cao cấp, trẻ trung. Điều này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả nhận diện thương hiệu sữa đậu nành Fami trên thị trường, tăng cảm giác gắn kết, đồng nhất về giá trị thương hiệu chung Fami, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng các nhãn hàng con của Fami trong tương lai, bắt nhịp xu hướng thế giới về xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm song hành với chiến lược phát triển kinh doanh.

Fami phiên bản mới "mở cửa" nâng cấp chính mình, mang 100% đạm thực vật chất lượng cao từ 100% đậu nành hạt chọn lọc trong từng sản phẩm. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người trưởng thành nên sử dụng nhiều đạm thực vật hơn đạm động vật trong khẩu phần ăn hàng ngày thông qua thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe. Trong cuộc sống bận rộn, sử dụng sản phẩm Fami từ 100% đạm thực vật tự nhiên còn là giải pháp tiện lợi giúp người dùng tối ưu quỹ thời gian quý giá, gắn kết mọi thành viên gia đình.

Đi cùng sự đổi mới về diện mạo của Fami là cập nhật không kém phần quan trọng về thông điệp "Thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống.

Với thông điệp mới từ Fami, vai trò thiết yếu của dinh dưỡng thực vật trong việc cân bằng cuộc sống được nêu bật và cụ thể hóa hơn, viết tiếp câu chuyện "Nhà là nơi" thông qua hoạt động truyền thông đa dạng trên các kênh mạng xã hội để truyền đi cảm hứng sống tích cực. Theo đó, Fami đồng hành cùng người dùng "cân cuộc sống bằng Fami" ở năm yếu tố: cân bằng dinh dưỡng giữa đạm thực vật & đạm động vật; cân bằng cảm xúc; cân bằng thời gian; cân bằng trong vận động, thể dục thể thao; và cân bằng môi trường sống bền vững.

Sữa đậu nành Fami từ 100% đạm thực vật tự nhiên là giải pháp tiện lợi giúp người dùng tối ưu quỹ thời gian quý giá, gắn kết mọi thành viên gia đình.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Giám đốc Marketing Vinasoy cho biết: "Việc Fami "thay áo" cho thương hiệu nằm trong chiến lược cải tiến cả về chất lượng cùng hình ảnh sản phẩm để phù hợp với xu thế nhịp sống và thị trường. Từ hộp sữa với bao bì được thiết kế chân phương, mộc mạc trong những ngày đầu khởi sự, cho đến hàng triệu hộp sữa được sản xuất bởi công nghệ hiện đại tiên tiến hàng đầu, Fami đã và đang không ngừng nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng. Hơn hết, diện mạo mới là công cụ giúp Fami lan tỏa thông điệp về lối sống cân bằng, tiếp nối sứ mệnh tạo cảm hứng tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc gia đình, mà trong đó Fami là một phần thiết yếu mang lại những giá trị dinh dưỡng tốt nhất, cùng người dùng mọi lứa tuổi đạt tới các khía cạnh cân bằng trong cuộc sống".

Là nhãn hàng chủ lực của Vinasoy trong hành trình thực hiện hóa tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật đẳng cấp thế giới, sự đầu tư phát triển sản phẩm và thương hiệu bài bản thể hiện cam kết vững vàng của Fami – luôn không ngừng dấn thân, sáng tạo trước những đổi thay, biến động của thị trường, tiên phong dẫn dắt xu hướng sống lành mạnh, cân bằng; cùng nỗ lực theo đuổi giá trị bền vững trong ngành dinh dưỡng thực vật còn nhiều hứa hẹn, tiềm năng lớn phía trước.