Thấu hiểu nỗi lo của người mua nhà, Nam Long ADC kiến tạo EHome

Xua tan nỗi lo "tiền tiết kiệm không đuổi kịp giá nhà"

Nửa đầu 2025, giá nhà tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương, khiến người trẻ thêm chật vật với ước mơ sở hữu nhà. Giá căn hộ trung bình đã đạt 77 triệu đồng/m2 ở TP.HCM, 76 triệu đồng/m2 ở Hà Nội, 66.4 triệu đồng/m2 ở Đà Nẵng - tương ứng với các mức tăng 48%, 70% và 87% chỉ trong 6 năm qua, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS).

Nam Long ADC thuộc số ít doanh nghiệp đã phát triển 5 dự án EHome với hơn 8.500 căn hộ. Mới đây, doanh nghiệp này còn tiếp tục ra mắt thêm dự án thứ 6 - An Zen Residences cung cấp 887 căn hộ EHome mới tại Hải Phòng.

Chia sẻ về nỗ lực này trong podcast, ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC cho biết, công ty này thấu hiểu thực tế khắc nghiệt và cảm giác bế tắc khi "tiền tiết kiệm không đuổi kịp giá nhà" mà nhiều người trẻ phải đối mặt mặc dù nỗ lực làm việc chăm chỉ và tích góp.

Ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC nhấn mạnh "Giấc mơ mua nhà của người trẻ cần được tiếp sức, trước bối cảnh giá nhà ngày càng bỏ xa thu nhập"

Với dự án An Zen Residences, Nam Long ADC đã đồng hành cùng nhiều ngân hàng uy tín (OCB, VCB, ACB, BIDV và Vietinbank) để thiết kế giải pháp tài chính tối ưu.

Theo ông Steven Chu, nhiều người trẻ lo ngại khi ký vào các hợp đồng vay kéo dài 20-25 năm. Với EHome, họ có thể an tâm với gói vay trả góp có lãi suất ưu đãi nhiều năm và điều khoản rõ ràng. Thực tế, 70% người mua nhà EHome đã trả xong khoản vay trong chưa đầy 10 năm - nhanh hơn nhiều so với thời hạn vay ban đầu.

Gây dựng niềm tin về pháp lý và tiến độ xây dựng

Lần đầu mua nhà, người trẻ thường băn khoăn các rủi ro liên quan đến pháp lý, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình… dẫn đến do dự khi đưa ra quyết định. Vậy nên Nam Long ADC đã hiện thực hóa những cam kết bằng hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc thuyết phục người trẻ "mua nhà bằng niềm tin".

Gần 20 năm qua, EHome xây dựng lòng tin với người mua thông qua cam kết giao nhà đúng tiến độ, đảm bảo pháp lý đầy đủ trước khi mở bán với hàng nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đã được trao tận tay cư dân trong 5 dự án được bàn giao.

Các dự án của Nam Long ADC luôn đảm bảo sự an tâm cho người mua khi cung cấp đầy đủ giấy tờ, pháp lý

Nam Long ADC thừa hưởng năng lực phát triển bất động sản toàn diện gần 35 năm của Tập đoàn Nam Long với các quỹ đất sạch tại nhiều vị trí chiến lược đảm bảo pháp lý minh bạch. Doanh nghiệp chọn hợp tác với các đối tác chiến lược theo tiêu chuẩn quốc tế bảo chứng cho tính kỷ luật và chất lượng thi công.

Dự án An Zen Residences vừa ra mắt đã được Nam Long ADC nhanh chóng hoàn thiện thi công móng, điều kiện hạ tầng và chuẩn bị cho thủ tục pháp lý bàn giao sau này. Thông thường, các dự án EHome chỉ mất khoảng một năm để cấp sổ cho cư dân.

Đảm bảo chất lượng sống trong các khu đô thị hiện đại

EHome được phát triển toàn diện dựa trên các tiêu chí 3E: Kinh tế - Economy, Hiệu quả - Efficiency và Sinh thái - Ecology. Ở cấp độ dự án, doanh nghiệp nỗ lực tiêu chuẩn hóa thiết kế, kiểm soát chi phí và hoàn thiện chuỗi cung ứng… tạo ra các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

An Zen Residences - Dự án đầu tiên ở Hải Phòng của Nam Long ADC sẽ mang lại một trải nghiệm sống cân bằng và ổn định cho gia đình trẻ

EHome là sự hội tụ tâm huyết và kinh nghiệm của Nam Long ADC trong việc thiết kế tổ ấm chất lượng, quy hoạch môi trường sống thân thiện từ cảnh quan cây xanh, công viên cộng đồng, tiện ích sức khỏe….

Chất lượng sống vượt trội trong khu đô thị An Zen Residences, minh chứng rõ nét cho tâm huyết của doanh nghiệp. Trên quỹ đất gần 1,5ha, dự án phát triển hơn 14 tiện ích sống hiện đại cho cư dân bên trong 3 tòa căn hộ cùng với 5 thang máy mỗi tòa.

Dựa trên những thấu hiểu sâu sắc người mua nhà, EHome được Nam Long ADC định vị là giải pháp toàn diện - an tâm về chất lượng căn hộ và khả thi về gói vay tài chính, cam kết sẽ không ngừng nỗ lực mang đến nhiều tổ ấm hiện đại ngay giữa lòng thành phố hơn cho cư dân tương lai.

