Thất sủng ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng bay sang Hàn đóng cameo phim hành động

The Fact đưa tin nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc Phạm Băng Băng - người từng rơi vào bê bối trốn thuế sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Được biết Phạm Băng Băng đã bay đến xứ sở kim chi hồi đầu năm nay để làm khách mời cho phim hành động phá án “Insider” của đài jTBC.“Insider” do biên kịch “Priest” (Linh Mục) và đạo diễn “Missing: The Other Side” (Mặt Trái Của Mất Tích) bắt tay thực hiện. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như Kang Ha Neul, Lee Yoo Young, Heo Sung Tae. “Insider” kể về câu chuyện một thực tập sinh tư pháp Kim Yo Han (Kang Ha Neul). Sau khi trải qua một cuộc điều tra bí mật, Kim Yo Han rơi vào khủng hoảng và phải vật lộn để có được một lá bài thay đổi số phận mình.

Chưa rõ lý do Phạm Băng Băng nhận lời làm cameo cho tác phẩm này. Tug nhiên, jTBC xác nhận thông tin và nhấn mạnh rằng “Insider” không phải là một bộ phim có vốn Trung Quốc. Hiện tại thông tin này đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Sau 3 năm kể từ scandal trốn thuế với số tiền lên tới 3100 tỷ đồng, từ một nữ hoàng quyền lực của làng giải trí Trung Quốc, Phạm Băng Băng bị thất sủng và đứng trước nguy cơ sự nghiệp lụi tàn.

Được biết người đẹp không nhận được lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Những bộ phim có sự góp mặt của cô cũng bị chỉnh sửa hoặc hoãn ngày phát sóng, các nhãn hàng từ chối làm việc với "nữ hoàng giải trí" một thời.

