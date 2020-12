Thật không ngờ món sườn nướng lại ngon tuyệt đỉnh chỉ nhờ một nguyên liệu vô cùng dễ kiếm

Cách chọn sườn ngon

Dù là sườn non hay những thực phẩm khác muốn ngon thì cần phải có độ tươi. Do đó, khi chọn sườn bạn nên nhìn màu sắc của nó để biết được độ tươi ngon của sườn. Thông thường sườn non tươi có màu hồng nhạt, ấn vào thấy có sự đàn hồi, không có mùi ôi thiu.

Khi chọn sườn, bạn nên chọn sườn có xương nhỏ và dẹt. Loại sườn này thịt nhiều, xương ít hơn so với sườn to, tròn. Tuy nhiên, cũng không nên chọn sườn có kích thước quá nhỏ bởi nếu cọng sườn nhỏ chắc chắn được lấy từ lợn nhỏ, ăn sẽ không ngon và đảm bảo chất lượng.

Riêng để làm món sườn nướng nên chọn sườn thăn dày, ít lẫn mỡ thì khi nướng thịt sẽ mềm và ngon hơn.