Thanh xuân có bạn 3 dừng show: Dư Cảnh Thiên rút lui, fan bị chỉ trích đổ sữa lãng phí, netizen uất ức gọi tên Lisa

Chỉ sau 1 đêm mà làng giải trí Hoa ngữ rung chuyển vì thông tin Thanh xuân có bạn 3 bị tạm dừng để xử lý những lùm xùm gần đây. Rạng sáng 5/5, cơ quan chức năng đã ra thông báo yêu cầu Thanh xuân có bạn 3 tạm dừng ghi hình.

Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện đêm Chung kết có khả năng bị hủy bỏ nếu như Thanh xuân có bạn 3 không giải quyết hết mớ lùm xùm liên quan đến fan và Dư Cảnh Thiên. Thanh xuân có bạn 3 được đồng hành bởi những nghệ sĩ: Lisa (BLACKPINK), Lý Vũ Xuân, Phan Vỹ Bá. Khi chương trình buộc phải tạm dừng, không ít người gọi tên Lisa, Lý Vũ Xuân, Phan Vỹ Bá để bày tỏ sự tiếc nuối.

Thanh xuân có bạn 3 đã tạm dừng vì hàng loạt scandal nổ ra trong thời điểm này.

Về phần Dư Cảnh Thiên, sau khi vướng scandal tai tiếng vì chuyện kinh doanh bất hợp pháp của gia đình (dính dáng tới ma túy và mại dâm), thực tập sinh này đã chịu không ít áp lực. Netizen cho rằng Dư Cảnh Thiên lớn lên trong "những đồng tiền dơ bẩn" nên không xứng đáng được debut với vai trò ca sĩ thần tượng.

Chưa dừng ở đó, Dư Cảnh Thiên còn bị bóc phốt có 2 quốc tịch. Điều này khiến số đông người qua đường càng mất cảm tình với Dư Cảnh Thiên, nhiều khán giả cho rằng không thể biện minh bằng lý do Dư Cảnh Thiên vô tội được. Bởi chuyện có 2 quốc tịch thì Dư Cảnh Thiên có liên quan trực tiếp, huống hồ anh chàng đã 18 tuổi, chẳng lẽ nào không biết mình có quốc tịch gì.

Dư Cảnh Thiên đã chính thức rút lui sau loạt lùm xùm gây chấn động CBiz.

Giữa lúc cơn cuồng nộ về Dư Cảnh Thiên chưa lắng xuống thì Thanh xuân có bạn 3 lại bị đào bới chuyện để fan bình chọn bằng phiếu sữa vô cùng lãng phí. Theo luật chơi do Thanh xuân có bạn 3 đặt ra, fan phải mua sữa của các nhà tài trợ rồi bình chọn cho các thực tập sinh bằng cách lấy mã QR in trên hộp sữa. Do mã QR được in bên trong hộp nên bắt buộc fan phải mở hộp ra. Nhiều fan sau khi lấy mã QR thì đổ sữa đi, tạo thành hành động cực kỳ lãng phí và phản cảm.

Dư Cảnh Thiên.

Những thông tin rối ren này đã bị phía cơ quan chức năng nắm thóp, đồng thời đưa ra quyết định cứng rắn là bắt Thanh xuân có bạn 3 tạm dừng ghi hình. Để giải quyết scandal, phía Thanh xuân có bạn 3 đã để Dư Cảnh Thiên rời khỏi show, đồng thời họp bàn với nhà tài trợ về chuyện có tiếp tục bán phiếu sữa lấy mã QR hay không.

Hiện tại, những tin tức bên lề show Thanh xuân có bạn 3 vẫn xuất hiện ngập tràn Weibo, fan và người qua đường choảng nhau chan chát, bên thì yêu cầu đừng làm tổn thương Dư Cảnh Thiên, bên lại tích cực yêu cầu cơ quan chức năng nên dừng luôn Thanh xuân có bạn 3 để hạn chế thông tin tiêu cực.