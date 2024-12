Theo điều tra, khoảng 22h12 phút ngày 6/12, anh Võ Đình Vũ (sinh năm 2002, ngụ huyện Củ Chi) lái xe máy biển số 59YB - 09... trên đường Cây Trôm Mỹ Khánh, hướng từ quốc lộ 22 về TL7.

Khi đến đoạn đường cong thuộc xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi, cách cầu Trại Đèn khoảng 300 mét) thì xe của anh Vũ tông vào cột điện bên đường. Riêng anh Vũ tử vong tại chỗ.

Người dân phát hiện sự việc nên báo cho công an địa phương. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc.

Trong ngày 8/12, ông Võ Văn Dũng (sinh năm 1976, cha của anh Vũ) cho biết, gia đình đang tổ chức tang lễ cho con. Trước đây anh Vũ đi nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ được gần 1 năm nay. Sau đó, anh Vũ trở về địa phương và xin làm công nhân tại khu công nghiệp Tây Bắc.

Clip ghi lại hình ảnh trước khi xảy ra vụ việc

Tối 6/12, anh Vũ đi làm về nhà thì xảy ra tai nạn. Nơi xảy ra vụ tai nạn cách nhà anh Vũ khoảng 500m. Cha của anh Vũ cho biết, qua camera an ninh thời điểm xảy ra vụ việc có nhóm người (3 người) đi trên 2 xe máy được cho là truy đuổi con trai mình ở phía sau.

Hiện ông Dũng cùng gia đình mong cơ quan chức năng làm rõ việc có hay không nhóm người này truy đuổi con trai dẫn đến tai nạn nói trên.