Ngày 4/9, Công an thành phố Thuận An cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 3/9, một thanh niên sau khi đã nhậu say, đi ra từ khu nhà trọ ở đường D19 (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An) rồi bất ngờ đập phá chiếc ô tô .

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thấy vậy, chủ chiếc xe ô tô đã nhắc nhở và hai bên xảy ra mâu thuẫn , cự cãi. Sau đó, thanh niên chạy về phòng trọ lấy dao quay trở lại đâm chủ xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương nặng.

Người đàn ông bị đâm chết mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là chủ một cửa hàng kinh doanh thực phẩm gần nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Thuận An có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm.

Công an thành phố Thuận An cho biết, do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin về vụ việc.