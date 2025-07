Trong thời gian qua, Chu Chính Đình ở ẩn, không xuất hiện trước công chúng cũng như không hoạt động trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều fan băn khoăn về anh. Đến ngày 16/7, nam diễn viên đã đăng tải bài viết dài, thông báo tình trạng hiện tại của bản thân.

Theo đó, anh liên tiếp gặp phải những sự cố không may trong tháng 7. Đầu tháng 7, nhà hàng xóm Chi Chính Đình bị cháy, ngọn lửa cũng lan sang nhà anh. May mắn là cả gia đình đã thoát nạn. Sau đó, Chu Chính Đình đi chùa cầu an, trên đường về xảy ra va chạm xe. Đồng thời, khoản đầu tư của anh cũng bị lừa đảo mất. 1 hôm khác, diễn viên sinh năm 1996 đi xe máy đến phòng tập gym thì bị ngã xe do trời mưa đường trơn, dẫn đến bị thương.

Chu Chính Đình gặp nhiều biến cố trong tháng 7

Ngoài ra, anh cũng đề cập đến vấn đề fan cuồng rình rập, luôn luôn có cảm giác có ai nhìn trộm mình, không thể ngủ nổi, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Chu Chính Đình xin fan cho anh thêm chút thời gian, hứa sẽ gặp lại họ trong trạng thái tốt hơn.

Ngay lập tức, bài đăng giãi bày của Chu Chính Đình nhanh chóng leo top mạng xã hội Weibo. Netizen không khỏi xót xa cho tình trạng hiện tại của tài tử Dã Thú Cô Độc, cầu mong anh sẽ gặp nhiều bình an trong cuộc sống.

Fan đã rõ lý do vì sao Chu Chính Đình ở ẩn trong thời gian qua

Chu Chính Đình sinh năm 1996 tại Mã An Sơn, An Huy, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với nghệ thuật múa. Năm 8 tuổi, Chu Chính Đình học múa Trung Quốc, 12 tuổi học múa ballet, 16 tuổi học múa hiện đại. Với tài năng của mình, Chu Chính Đình đã đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực múa. Năm 2014, anh đoạt giải nhất bộ môn múa trong cuộc thi kỹ năng nghề các trường cao đẳng toàn quốc, giành giải nhất cuộc thi múa thanh thiếu niên toàn quốc. Đến tháng 9 cùng năm, anh đỗ thủ khoa đầu vào chuyên ngành múa Trung Quốc tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2015, Chu Chính Đình trở thành thực tập sinh của Công ty giải trí Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment).

Chu Chính Đình tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 2 của Hàn Quốc vào năm 2017 nhưng không giành được suất ra mắt. Anh tiếp tục tham gia chương trình Idol Producer tại Trung Quốc và ra mắt thành công với nhóm nhạc nam giới hạn Nine Percent, xếp thứ 6 chung cuộc với tổng cộng 11.938.796 phiếu bầu. Sau Nine Percent, vào ngày 21/6/2018, Chu Chính Đình tiếp tục ra mắt với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc mới NEXT (còn gọi là NEX7 hay Nhạc Hoa Thất Tử) trực thuộc công ty Nhạc Hoa.

Chu Chính Đình thi show sống còn đến 2 lần

Ngoài các hoạt động nhóm, Chu Chính Đình còn tích cực hoạt động solo và tham gia nhiều dự án diễn xuất như Thiếu Niên Khúc Côn Cầu, Dã Thú Cô Độc, Tinh Hà Trường Minh, Floating Youth, To Ship Someone... Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều chương trình tạp kỹ như Thanh Xuân Hoa Lộ, Thực Quang Kỳ Diệu, Cái Này! Là Slam Dunk, Happy Camp...

Anh là ngôi sao triển vọng ở Cbiz

Nguồn: Weibo