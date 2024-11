Trong một chuyến thăm trung tâm thanh thiếu niên WEST (viết tắt của "Where Everyone Sticks Together") ở Tây London hồi đầu năm, Thân vương William đã có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống gia đình. Anh dí dỏm tự nhận mình thua kém vợ và các con về khoản nghệ thuật. Hoạt động trang trí bánh quy cùng các em nhỏ tại nhà bếp của trung tâm đã cho thấy rõ điều này. Thân vương William nói đùa về khả năng tưởng tượng hạn chế của mình: "Vợ tôi là người khéo tay về nghệ thuật. Ngay cả các con tôi cũng làm tốt hơn tôi". Anh cũng tiết lộ thêm về sở thích của con trai út, Hoàng tử Louis: "Louis rất thích rắc kẹo trang trí, vì vậy tôi sẽ rắc thêm một ít lên đây".









Chuyến thăm trung tâm WEST của Thân vương không chỉ xoay quanh việc trang trí bánh. Anh còn tham gia các hoạt động thể thao sôi nổi như chơi bóng rổ và bi-a cùng các học sinh tiểu học Ark White City và nhóm Phát triển Thanh niên của WEST. Những học sinh này cũng chính là những người đã tham gia xây dựng và thiết kế các tiện ích trong trung tâm thanh thiếu niên mới. Thân vương đã trò chuyện cùng các em, lắng nghe những chia sẻ về quá trình hình thành nên trung tâm.





Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, sau khi trở thành người kế vị trực tiếp ngai vàng và chứng kiến những biến cố sức khỏe gần đây của vợ và cha, Thân vương William dường như đã có một bước ngoặt lớn trong cách thể hiện trước công chúng. Bà James nhận định trên tạp chí Fabulous rằng: "Sau nhiều năm thận trọng che giấu cảm xúc, giờ đây anh ấy dường như muốn bộc lộ tính cách thật của mình bằng những biểu hiện cởi mở về tình yêu, niềm đam mê và cả những hành vi 'trẻ con' mà trước đây anh từng che giấu". Thân vương chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, cho người hâm mộ thấy những khía cạnh đời thường, gần gũi hơn.

Theo Express